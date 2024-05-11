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中芯Q2量增價跌 全年營收拚增8%

記者林宸誼／綜合報導

中國晶圓代工一哥中芯國際聯席CEO趙海軍10日在電話業績說明會上預測，今年第2季公司持續呈現「量增價跌」態勢，全年營收增速目標超過8%。

中芯國際9日發布2024年第1季財報。雖然淨利潤大跌68.9%，但是營收和毛利率均優於官方的業績指引，且中芯國際第1季營收首次超過了聯電和格芯，成為僅次於台積電和三星的全球第三大晶圓代工廠商。

阿斯達克財經新聞報導，趙海軍指出，公司計算的可比行業平均值的營收增速在8%左右，中芯預計今年增長會超過這一數字。

界面新聞報導，趙海軍表示，公司第1季收到來自智慧手機、電腦等急單，但12吋部分產線接近滿載，無法滿足所有訂單，故優先保證與供應急單，也就是手機等消費電子，同時在與客戶協調後，將電腦、平板產品交付時間向後推遲，標準產品通常來說需求比較穩定。

價格方面，他認為，產品平均銷售單價（ASP）每個季度會有下降，但不會那麼快，其中12吋產能滿載的部分訂單價格會相對穩定。

科創板日報報導，展望今年第2季，趙海軍提到，可以看到部分客戶的提前拉貨，需求還在繼續，預計出貨量會繼續上升，公司透過降本增效抵消了降價帶來的影響，但伴隨產能規模的擴大，折舊逐季上升，毛利率預計與上季13.7%相比下降，預估是在9%至11%之間。

具體到下游市場和應用，他指出，首先國際消費市場恢復，很久沒有拿貨的低功耗藍牙、MCU等產品，正開始加單，且多急單；其次，今年是體育大年，機上盒、電視產品銷售正起量。

在智慧手機市場，尤其是中國手機廠商今年有較大進取心，為保證市占不丟失並擴大市場規模，紛紛建立產能，產能供不應求。

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