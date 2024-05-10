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比亞迪4月中國銷量居首 超過特斯拉5倍

記者林宸誼／綜合報導
比亞迪4月以31萬2048輛的月銷量穩居榜首。（新華社）
比亞迪4月以31萬2048輛的月銷量穩居榜首。（新華社）

根據乘聯會最新數據，特斯拉上海超級工廠在2024年4月的預計交付量為6萬2167輛，與去年同期相比下降18%，與今年3月的8萬9064輛相比下降30.2%。

在乘聯會的銷量榜單中，比亞迪4月以31萬2048輛的月銷量穩居榜首，是特斯拉銷量的五倍多。

快科技報導，特斯拉對2024年的整體銷量預期持謹慎態度，預計在研發下一代汽車期間，銷量增速將「明顯下降」。

特斯拉表示，公司目前正處於兩個增長階段之間：第一個是由Model 3/Y平台全球擴張推動的增長，而下一個增長浪潮預計將由下一代汽車平台的推廣帶來。

特斯拉CEO馬斯克日前表示，特斯拉計畫在明年推出名為「Redwood」的全新入門級車型Model 2，預計售價在2.5萬美元左右，約合人民幣18.2萬元，並將在墨西哥、柏林和上海的工廠生產。

此外，特斯拉公司汽車業務高級副總裁朱曉彤，將辭去在歐洲和美洲的管理職務，重返特斯拉中國，擔任中國區副總裁，負責大中華區的產銷業務。有市場猜測，朱曉彤的回歸可能與推進特斯拉全自動駕駛系統（FSD）在中國的落地有關。

特斯拉在中國市場的未來增長將取決於低價電動汽車的中國國產化進程，以及FSD技術在中國市場的實施情況，這兩個因素將是特斯拉在中國長期發展的關鍵。

中國日報報導，馬斯克日前訪中引發「FSD入華」猜想，特斯拉提出想在中國落地「無人駕駛計程車」。中國政府或先支持在境內測試、作示範，但暫未完全批准FSD在中國全面落地。

特斯拉 馬斯克 墨西哥

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