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中國內地散戶買港股 擬減免股息稅

記者謝守真／綜合報導
彭博引述知情人士稱，中國官方擬免徵中國散戶投資港股之股息紅利稅圖為香港交易所。（路透）
彭博引述知情人士稱，中國官方擬免徵中國散戶投資港股之股息紅利稅圖為香港交易所。（路透）

外傳中國官方將出招救港股。彭博引述知情人士表示，北京考慮減免內地個人投資者透過港股通投資港股，在取得股息時所需繳納的20%所得稅，以避免兩地重複徵稅的情況。

知情人士還稱，相關草案現階段已上報中國證監會和國稅總局等有關監管機構，但是否最終實施以及施行日期仍存有變數。而若相關計畫得以實施，料有助進一步改善港股流動性，吸引公司赴港籌集資金。

香港「經濟日報」指出，目前，中國證監會、香港證監會及港交所都拒絕評論。不過，港交所9日午盤漲幅擴大至3%，收報265.6港元。

此前，中國證監會公布五項對香港加強合作的措施，雖然相關措施尚未有確切實行日期，但近期中國內地、香港股市氣氛明顯改善。中國證監會的五項措施，包括在港股通納入人民幣櫃台、將房託基金（REITs）納入港股通、擴大ETF通、支持龍頭企業赴港上市，以及放寬基金互認限制，然而，「當中未有提及股息稅安排」。

實際上，許多在中國內地和香港同步上市的公司，由於礙於中國收取股息稅，投資人買進港股收息並不常見。香港證監會主席雷添良曾呼籲中國國稅總局與兩地證券監理部門，應積極研究優化相關稅收制度，放寬港股通個人投資者股息紅利稅收水準，使之與A股市場持平。

香港網路媒體「香港01」則指，自中國證監會4月發布上述資本市場對港合作措施後，港股過去三周有明顯上漲，恒生指數邁入技術性牛市，引發市場對於未來繼續上行的討論。

香港 投資 證券

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