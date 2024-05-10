我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025樂透綠卡揭曉 華男等20年 過半百才抽中

康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

產能過剩？產業轉型？中國汽車產能利用率 探4年低點

記者黃雅慧／綜合報導
惠譽報告指出，今年第一季中國汽車行業產能利用率較去年同期減少7.1個百分點至64.9%，為自2020年受新冠疫情衝擊以來最低水平。（美聯社）
惠譽報告指出，今年第一季中國汽車行業產能利用率較去年同期減少7.1個百分點至64.9%，為自2020年受新冠疫情衝擊以來最低水平。（美聯社）

國際信評機構惠譽報告指出，隨著燃油車閒置產能上升，今年第一季中國汽車行業產能利用率較去年同期減少7.1個百分點至64.9%，為自2020年第一季受新冠疫情衝擊以來最低水平。有觀點認為這代表產能過剩，也有分析認為這是中國汽車產業新舊動能轉換的寫照。

界面新聞引述報告指出，中國電動汽車市占率在3月提高至42%，有望繼續攀升。第一季乘用車整體交付量雖呈現增長態勢，但本土汽車市場盈利能力隱憂逐漸顯現。產能利用率低迷將持續擠壓利潤水平，特別是合資品牌。

該報告提到中國汽車業幾個危機：一個危機為整體購車需求不溫不火，主因在於消費者信心不足，持續的價格比拚和新品上市或導致用戶在下單時猶豫不決；另個危機在於利潤率下降，截至今年2月末的三個月內，行業毛利率自上季的16.8%收窄至12.6%。

惠譽指出，鑒於目前汽車價格下降幅度大於電池價格，競爭可能繼續傳導至電池製造商，從而推動價格下行。代表終端市場的價格戰激烈競爭已經影響到上游製造。

產能利用率低也會引發中國汽車是否產能過剩的問題，中汽協常務副會長付炳鋒此前透過央視表示，從全球汽車工業的普遍規律來看，汽車的產能利用率在70%至90%是合理的，中國汽車工業的產能並不過剩。

付炳鋒指出，隨著電動車普及，燃油車的產能利用率肯定會相應下降，很多企業已經意識到這一變化，並開始改造原有的燃油車生產線，這正成為中國汽車產業新舊動能轉換的真實寫照。

新華社報導，中國乘聯會秘書長崔東樹表示，新能源汽車產業作為新興產業，其產能相對分化，判斷產能是否過剩應看巨頭企業的產能利用率。體量小的企業中存在的落後、低端產能不應被計算進來，這部分產能也隨著市場競爭而將逐漸「出清」。

英國行業新聞網站「這才是汽車」分析顯示，2023年，比亞迪集團、特斯拉上海工廠和上汽集團等產能利用率在80%左右。

惠譽 利潤 特斯拉

上一則

安謀財測失溫 潑了AI冷水

下一則

串流成長 華納兄弟探索業績仍差

延伸閱讀

歐亞汽車大廠「錢景」 敲警鐘

歐亞汽車大廠「錢景」 敲警鐘
緩解缺電 內陸河濱縣梅尼菲市蓋大型電池儲能電廠

緩解缺電 內陸河濱縣梅尼菲市蓋大型電池儲能電廠
中國「電比油低」成真 電動車零售滲透率首超越燃油車

中國「電比油低」成真 電動車零售滲透率首超越燃油車
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
美債上周五的漲勢恐因本周拍賣1250億美元公債而有撞牆風險。（路透）

美債漲勢恐好景不長 本周拍賣會將檢驗長債需求

2024-05-05 20:13

超人氣

更多 >
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走