美國時尚電商排行榜 SHEIN躍居老三

中國快時尚品牌SHEIN近年在全球攻城掠地。德國第三方電商 數據平台ECDB發布2023年美國時尚電商排名顯示，SHEIN在該排行榜上位居第三，名列美國電商巨頭亞馬遜和美國最大零售商 沃爾瑪之後，並且超越美國梅西百貨 和NIKE。同時，SHEIN也成為美國前五名線上時尚零售商中唯一的中國企業。

ECDB網站數據指，亞馬遜和沃爾瑪是美國前兩大時尚零售品牌，兩家零售商都透過線上和實體店銷售各類商品，2023年的時尚淨銷售額分別達到123億美元和89億美元。而SHEIN緊追在後，銷售收入為81億美元。

而SHEIN透過提供豐富多元、高性價比的時尚產品和優質便捷的服務，目前已經超過排名第四的美國傳統零售商梅西百貨和排名第五的NIKE，兩者在2023年的時尚淨銷售額分別為64億美元和45億美元。

SHEIN成立於2012年，主攻全球女性快時尚品類市場。證券時報提到，SHEIN在中國市場一直非常低調，直至疫情時，由於海外用戶加速線上消費、國外App下載榜頻現SHEIN身影，加上一再突破估值，才引發廣大關注。目前，SHEIN已形成「自主品牌+平台」雙引擎發展的獨特模式，並成為一家估值超過600億美元的超級獨角獸企業。

國海證券研究所所長楊仁文認為，SHEIN能在海外市場崛起，在於其「柔性供應鏈+高頻上新和性價比+公私域行銷」。還有分析指，SHEIN憑藉著創新的模式及牢牢掌握的技術、品牌、營銷等優勢，打破過去國際時尚品牌和企業被歐美市場壟斷局面。