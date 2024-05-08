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台灣通貨膨脹壓力 暫時獲紓解

記者葉卉軒／綜合報導
台灣17項重要民生物資CPI年增率也罕見轉為負成長，年減0.16%，是四年來首度轉跌。4月核心CPI為1.81%，也低於2%，通膨率下降。(本報資料照片)
台灣17項重要民生物資CPI年增率也罕見轉為負成長，年減0.16%，是四年來首度轉跌。4月核心CPI為1.81%，也低於2%，通膨率下降。(本報資料照片)

台灣通膨壓力減緩，行政院主計總處7日發布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.95%，排除春節因素為近九月首度低於2%通膨警戒線，17項重要民生物資CPI年增率也罕見轉為負成長，年減0.16%，是四年來首度轉跌。4月核心CPI為1.81%，也低於2%。

原本外界擔心4月電價調漲，會推升物價再漲一波，但主計總處7日發布最新數據，通膨率反而往下降。

不過，醫療費用大漲5.34%、電費上漲4.48%、外食費上漲2.93%、房租上漲2.34%等，影響民眾對物價的感受。主計總處預估5月CPI漲幅有可能回到2%以上，且全年CPI漲幅也將上修。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，電價調漲確實帶動4月家庭用電上漲，並推升整體物價漲幅0.05個百分點，但去年同期發生蛋荒、墊高蛋價基期，而肉類、外食費基期也高，抵銷部分漲勢，再加上政府啟動穩定油價雙機制，使4月CPI漲勢回落。

曹志弘指出，目前國內整體物價漲勢已緩步收斂，通膨壓力持續減緩，但由於上漲較多的是服務類，其價格有僵固性，因此收斂速度較慢，且由於4月下旬天候不穩且連日豪大雨，使蔬菜價格明顯攀升，主計總處預估5月通膨率可能會重回2%以上。

至於進口物價指數方面，曹志弘指出，若剔除匯率變動，以美元計價下跌3.25%，為連18月下跌，主因植物產品、基本金屬及其製品、化學或有關工業產品、礦產品，以及機器、電機及電視影像等設備及其零件價格下跌所致。但以新台幣計價則漲2.42%，結束連13月下跌，轉跌為漲主因為匯率關係。

主計總處將於5月底公布最新全年CPI年增率預測，曹志弘提到，由於前次預估時，電價尚未調漲，預期5月一定會上修，據主計總處目前估計，今年電費調漲，將影響全年CPI年增率約0.18個百分點，至2.03%。

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