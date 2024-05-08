限購令鬆綁 中國五一檔二手房熱銷 業內：新屋交易年中有望改善

貝殼研究院數據顯示，今年五一假期，中國重點50城二手房日均交易量較2023年同期增長29%。（新華社）

中國重點城市密集放寬房市政策，成果反映在五一期間房市成交量。其中，部分城市新房項目到訪量較之前有所增加，但整體新房交易量仍處低位。而二手房交易量則較2023年同期大幅增長近三成，被視為房市積極訊號。業內人士預計，短期二手房在「以價換量」下維持一定活躍度，新房則有望在年中迎來邊際改善。

繼北京、上海放寬房市政策後，五一假期剛過，深圳再次給房市放大招，分區放鬆限購政策，非核心區購房門檻明顯降低。深圳戶籍多孩家庭最多可以購買三套商品住宅；非深戶納稅一年就可買房。專家認為，該新政進 一步降低購房門檻，增加特定人群房票，能激發需求。外界也關注，上海會否跟進。

房產調研機構貝殼研究院數據顯示，五一假期，中國重點50城二手房日均交易量較2023年同期增長29%。其中，北京二手房日均成交量年增43%，成都、天津分別年增28%、19%。

貝殼研究院市場分析師劉麗杰指出，假期前，北京、成都、天津等重點城市全域或區域性取消住房限購政策，限購政策優化能促進對於有能力、有意願的住房需求釋放，帶動住房交易量增長。

以北京為例，北京五一節前鬆綁了13年來的限購措施，宣布符合規定的家庭與單身人士能在五環外新買一套房。在新政下，北京鏈家三方協議成交情況顯示，五一假期相較2023年五一假期成交增長近四成。

據中指研究院統計，今年五一假期，22個代表城市新房日均銷售面積較2023年同期下降超四成，恢復至2019年假期水平的七成左右。顯示新房交易仍在低位。

於4月30日舉行中共 中央政治局會議提到，要「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」。中國社科院專家倪鵬飛便指出，這意味消化存量要先實現二手房出清。

此外，國際信貸評級機構標普表示，隨著銷售持續下滑，結構性因素正擠壓受評級的中國開發商，中國房地產 市場仍在探底。