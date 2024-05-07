我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

「舊換新」政策加持 中挖掘機Q1銷量仍年減13%

記者黃雅慧／綜合報導
自2021年4月以來，中國工程機械行業步入下行周期，本輪周期下行已持續三年。（中新社）
自2021年4月以來，中國工程機械行業步入下行周期，本輪周期下行已持續三年。（中新社）

Gangtise投研分析師稱，2024第一季中國國內挖機銷量近5萬台，年減13%，預計1至4月中國國內外累計銷量或年減2%左右。在中國官方推動更新設備的政策下，被視為「基建晴雨表」的挖機銷量還未有顯著起色。

該機構還指出，第一季中國叉車銷量為31萬台，年增11%；起重機銷量為6000台，年減20%。

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業統計，中國第一季銷售挖掘機年減13.1%。其中，國內銷量年減8.26%。3月銷售各類挖掘機年減2.34%。其中，國內年增9.27%；出口年減16.2%。顯示雖然銷量仍在下跌，但跌幅收窄中。

事實上，自2021年4月以來，中國工程機械行業步入下行周期，本輪周期下行已持續三年。挖機作為工程機械的行業風向標，不過自2021年4月至2024年3月的36個月裡，內銷有32個月為負增長。

不過，近期中國官方頻推出政策支持。比如中國國常會在3月1日通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》文件；同時，工信部等七部門也在4月9日推出《推動工業領域設備更新實施方案》，提出到2027年，工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上。

另外，中國住建部近期推出《推進建築和市政基礎設施設備更新工作實施方案的通知》明確要求更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術落後的挖掘機等設備。上述政策被業內認為有望對於工程機械需求增添柴火。

財聯社引述某巨頭上游配套廠商說法指出，中國國內需求的回升需要外力的刺激，但具體效果還要等真正的落地，能夠刺激到下游願意做設備的更換。

投資

上一則

索尼影業 擬現金收購派拉蒙全球

下一則

比亞迪進軍車險 料將當「鯰魚」攪動市場

延伸閱讀

比亞迪快要賣車險了 像「鯰魚」恐攪動市場

比亞迪快要賣車險了 像「鯰魚」恐攪動市場
比亞迪五一「放大招」王朝系列再降1.8萬人民幣

比亞迪五一「放大招」王朝系列再降1.8萬人民幣
中國消費貸款利率 跌破「3%」區間

中國消費貸款利率 跌破「3%」區間
財政部挺人行增購國債 專家：「中國版QE」更明確

財政部挺人行增購國債 專家：「中國版QE」更明確

熱門新聞

葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
美超微電腦（Super Micro Computer）上季獲利優於預期，並且上調全年財測。（路透）

為何美超微上修財測、股價卻崩跌？兩利空拖累

2024-05-01 04:56

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁