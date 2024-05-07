「舊換新」政策加持 中挖掘機Q1銷量仍年減13%

自2021年4月以來，中國工程機械行業步入下行周期，本輪周期下行已持續三年。（中新社）

Gangtise投研分析師稱，2024第一季中國國內挖機銷量近5萬台，年減13%，預計1至4月中國國內外累計銷量或年減2%左右。在中國官方推動更新設備的政策下，被視為「基建晴雨表」的挖機銷量還未有顯著起色。

該機構還指出，第一季中國叉車銷量為31萬台，年增11%；起重機銷量為6000台，年減20%。

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業統計，中國第一季銷售挖掘機年減13.1%。其中，國內銷量年減8.26%。3月銷售各類挖掘機年減2.34%。其中，國內年增9.27%；出口年減16.2%。顯示雖然銷量仍在下跌，但跌幅收窄中。

事實上，自2021年4月以來，中國工程機械行業步入下行周期，本輪周期下行已持續三年。挖機作為工程機械的行業風向標，不過自2021年4月至2024年3月的36個月裡，內銷有32個月為負增長。

不過，近期中國官方頻推出政策支持。比如中國國常會在3月1日通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》文件；同時，工信部等七部門也在4月9日推出《推動工業領域設備更新實施方案》，提出到2027年，工業領域設備投資 規模較2023年增長25%以上。

另外，中國住建部近期推出《推進建築和市政基礎設施設備更新工作實施方案的通知》明確要求更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術落後的挖掘機等設備。上述政策被業內認為有望對於工程機械需求增添柴火。

財聯社引述某巨頭上游配套廠商說法指出，中國國內需求的回升需要外力的刺激，但具體效果還要等真正的落地，能夠刺激到下游願意做設備的更換。