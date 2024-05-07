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比亞迪進軍車險 料將當「鯰魚」攪動市場

記者黃雅慧／綜合報導

中國國家金融監管總局6日公告顯示，同意比亞迪財險公司在安徽、江西等地使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動係數。業內認為，比亞迪在新能源車財險發展方向已明晰，而該公告也體現中國官方對比亞迪財險與比亞迪集團的支持。外界以「鯰魚」形容比亞迪財險，認為可能攪動中國電動車險市場。

中國金監總局在批復中指出，同意比亞迪使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動系數的地區有：安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陝西和深圳等八地。

中國基金報引述業內人士說法表示，「車險是屬地管理，現在一次性能批核八個地區實屬不易，體現了對比亞迪財險和比亞迪集團的支持」。

財聯社報導，某券商非銀分析師指出，車險仍然占據當前財險公司業務的大部份。而未經監管批准，任何單位和個人不得經營機動車交通事故責任強制保險業務，目前中國有超過20家以上的主流車險公司。本次監管對比亞迪財險在安徽等地的交強險業務的審批，應當可以看作比亞迪在上述地區可以提供相應服務。

該分析師說，客觀來看，新能源車險面臨高出險、高賠付以及盈利難的問題，這也是當前多家車企「被動」進軍財險市場的原因。

綜合中媒報導，比亞迪近日已在官方App中設立保險服務入口，但該功能還不支持在線投保。比亞迪在App中表示，其保險服務範圍包含七個主要類別及15個細分的車輛保險產品，其中就有交強險和商業險，而且商業險明確指向新能源汽車。

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