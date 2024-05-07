我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

鴻海氣盛 股價站上逾15年新高 奪台股雙冠王

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海4月營收報捷，重返5000億元大關，激勵6日股價開高走高，一度衝上168.5元，收盤上漲11.5元或7.37%，收167.5元，創下2008年8月以來、逾15年新高，成交量及成交值雙居個股冠軍，市值大增1594億元（新台幣，下同，約49.2億美元），達2.32兆元。

鴻海6日成交量達17.71萬張，較前一日6.81萬張暴增，三大法人近五個交易日合計買超7.97萬張。鴻海大象會跳舞，也帶動鴻家軍氣勢如虹。

其中，以廣宇表現最佳，6日上漲2.05元或6.03%，收36.05元，其他包括鴻準、建漢、正達、樺漢、乙盛-KY等也收紅。

鴻海4月合併營收5109億元，為歷年最旺的4月，月增14.16%，年增19.03%，主要受惠人工智慧（AI）雲端產品拉貨動能增加，以及蘋果推出MacBook Air新品。

展望後市，鴻海表示，即便本季邁入傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度與市場預期相當，本季營運仍可優於首季與去年同期。

針對市場近期聚焦鴻海AI業務近況，鴻海董事長劉揚偉先前已預告，上半年就可看到鴻海和輝達（NVIDIA）在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。

法人看好，隨著AI應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達的GB200 AI伺服器出貨量逐步增長。

另外，微軟已開始在鴻海的威斯康辛州園區內，興建第一座資料中心的建物，第一階段10億美元是最低限度的投資，本周三預期將宣布更大規模的資料中心擴張計畫，並創造更多就業機會。鴻海可望迎來微軟在資料中心的新訂單。

微軟是在2022年宣布支付5000萬美元，收購鴻海威州拉辛郡創新園區其中一塊315英畝土地，鴻海並將該筆土地所有權利轉讓予微軟。鴻海當時表示，出售該筆土地的決定，顯示公司致力進一步促進該地區科技努力的方向。

微軟總裁史密斯已在威州東南部與當地的商業領袖、教育家及其他地方官員會晤，並舉行閉門會議，顯示微軟在當地將有重要宣布。微軟北美雲端基礎建設土地併購主管AJ Steinbrecher之前與當地官員會晤時表示，該公司計畫投資數十億美元，發展雲端基礎建設。

鴻海 微軟 AI

上一則

人行：中首季宏觀經濟熱度回暖

下一則

中國4月服務業PMI 符合預期

延伸閱讀

受惠AI拉貨、蘋果新筆電加持 鴻海營收重返5000億台幣大關

受惠AI拉貨、蘋果新筆電加持 鴻海營收重返5000億台幣大關
微軟AI投資子彈連環發 最新宣布22億美元投資馬來西亞

微軟AI投資子彈連環發 最新宣布22億美元投資馬來西亞
輝達新超級電腦 鴻海操刀組裝

輝達新超級電腦 鴻海操刀組裝
鴻海、輝達快攻AI 工廠、智慧製造、電動車3領域進擊

鴻海、輝達快攻AI 工廠、智慧製造、電動車3領域進擊

熱門新聞

葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
美超微電腦（Super Micro Computer）上季獲利優於預期，並且上調全年財測。（路透）

為何美超微上修財測、股價卻崩跌？兩利空拖累

2024-05-01 04:56

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁