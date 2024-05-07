鴻海氣盛 股價站上逾15年新高 奪台股雙冠王

鴻海 4月營收報捷，重返5000億元大關，激勵6日股價開高走高，一度衝上168.5元，收盤上漲11.5元或7.37%，收167.5元，創下2008年8月以來、逾15年新高，成交量及成交值雙居個股冠軍，市值大增1594億元（新台幣，下同，約49.2億美元），達2.32兆元。

鴻海6日成交量達17.71萬張，較前一日6.81萬張暴增，三大法人近五個交易日合計買超7.97萬張。鴻海大象會跳舞，也帶動鴻家軍氣勢如虹。

其中，以廣宇表現最佳，6日上漲2.05元或6.03%，收36.05元，其他包括鴻準、建漢、正達、樺漢、乙盛-KY等也收紅。

鴻海4月合併營收5109億元，為歷年最旺的4月，月增14.16%，年增19.03%，主要受惠人工智慧（AI ）雲端產品拉貨動能增加，以及蘋果推出MacBook Air新品。

展望後市，鴻海表示，即便本季邁入傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度與市場預期相當，本季營運仍可優於首季與去年同期。

針對市場近期聚焦鴻海AI業務近況，鴻海董事長劉揚偉先前已預告，上半年就可看到鴻海和輝達（NVIDIA）在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。

法人看好，隨著AI應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達的GB200 AI伺服器出貨量逐步增長。

另外，微軟 已開始在鴻海的威斯康辛州園區內，興建第一座資料中心的建物，第一階段10億美元是最低限度的投資，本周三預期將宣布更大規模的資料中心擴張計畫，並創造更多就業機會。鴻海可望迎來微軟在資料中心的新訂單。

微軟是在2022年宣布支付5000萬美元，收購鴻海威州拉辛郡創新園區其中一塊315英畝土地，鴻海並將該筆土地所有權利轉讓予微軟。鴻海當時表示，出售該筆土地的決定，顯示公司致力進一步促進該地區科技努力的方向。

微軟總裁史密斯已在威州東南部與當地的商業領袖、教育家及其他地方官員會晤，並舉行閉門會議，顯示微軟在當地將有重要宣布。微軟北美雲端基礎建設土地併購主管AJ Steinbrecher之前與當地官員會晤時表示，該公司計畫投資數十億美元，發展雲端基礎建設。