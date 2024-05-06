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中國記憶體股 Q1獲利大爆發 江波龍、全志科技等淨利年增逾200%

記者林宸誼／綜合報導
A股記憶體晶片公司Q1業績概況 資料來源：各公司財報
A股記憶體晶片公司Q1業績概況 資料來源：各公司財報

記憶體市場回暖正在帶動企業獲利強勁回升，多家A股記憶體相關上市公司披露今年第1季財報或預告，業績集體迎來爆發，包括江波龍、全志科技、瀾起科技、佰維存儲、德明利第1季淨利潤年增率均超200%。

中國經營網報報導，自2022年下半年開始，終端市場高庫存壓力向上傳導至半導體存儲產業鏈，導致記憶體晶圓價格快速下跌，並一直持續至2023年第3季。在記憶體廠商紛紛減產以降低庫存等因素的帶動下，上游晶圓價格自2023年第3季觸底反彈，價格持續走高。

中國記憶體模組一哥江波龍2024年第1季財報顯示，單季營收44.5億元（人民幣，下同，約6.14億美元），年增200.54%；淨利3.8億元，年增236.9%，上年同期虧損2.8億元。

記憶體介面晶片設計企業瀾起科技2024年第1季預計營收7.3億元，年增75.7%；淨利潤2.1億元到2.4億元，年增865%到1017%。不僅如此，記憶體模組廠佰維存儲和德明利自願披露的2024年第1季業績預告也不錯。

光大證券研報分析認為，整體來看，記憶體價格上漲趨勢明確，存儲行業進入新一輪上漲周期，上游晶圓價格被拉高後，由於下游模組廠手中庫存低於正常季節水準，引發終端搶貨，記憶體模組價格也隨之走高。

TrendForce集邦諮詢資深研究副總經理吳雅婷表示，2024年第1季，存儲產品價格與上季相比上漲幅度達到20%左右。接下來的第2季，價格上漲趨勢將延續，具體漲幅有待觀察，賽道內企業將持續受益。

佰維存儲在機構調研中表示，當前行業迎來復甦，第1季存儲產品價格不斷上漲。目前市場供需關係逐步改善，尤其是目前手機端客戶有復甦的跡象，得益於一線大客戶的開拓，預計今年智慧手機領域將有較大的增長。德明利方面也指出，消費電子類股受技術反覆運算影響，終端廠商加快推出AI手機、AI PC等產品，將刺激存儲產業回暖進入上行周期。

江波龍副總經理、董事會秘書許剛翎認為，AI成為重要終端增量，存儲行業在2024年將比2023年好轉，但由於上游晶圓廠商依然在限制資本開支，後續有可能出現結構性缺貨。不過兆易創新表示，目前NOR Flash需求的提升與手機及手機周邊需求回暖有關，也和手機客戶對未來比較好的展望從而進行積極備貨有關，整個過程能夠持續多久還需要觀察。

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