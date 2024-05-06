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中國造車新勢力 吉利極氪來美IPO

記者陳宥菘／綜合報導
中國汽車製造商吉利旗下高端電動車品牌極氪有望成為近三年來中資企業最大美股IPO。（取材自微博）
中國汽車製造商吉利旗下高端電動車品牌極氪有望成為近三年來中資企業最大美股IPO。（取材自微博）

中國汽車製造商吉利旗下高端純電動車品牌極氪（Zeekr），3日向美國證券交易委員會（SEC）遞交更新版IPO招股書，預計在紐交所掛牌，目標估值達51.3億美元，集資額最多3.675億美元，有望成為近三年來中資企業最大美股IPO。

極氪是第四家來美上市的中國造車新勢力公司，此前，蔚來、理想和小鵬汽車先後登陸美股。

不同於其他造車新勢力，極氪最初是吉利控股集團的電動汽車子公司，2021年分拆為一家獨立公司。相較其他造車新勢力，吉利控股集團對極氪在生產製造、研發、供應鏈等方面的共用，能夠幫助極氪降低減少重資產投入，降低單車成本，以及營收構成更加多元化。

聯合早報指出，自中國網約車巨頭滴滴出行2021年6月在美國上市備受打擊以來，中國公司在美國上市的規模一直較小且罕見。儘管中國監管機構放寬對中企在海外上市的限制，但根據彭博數據，去年「沒有」一家中國發行機構在美國的融資額超過2億美元。極氪此次來美上市，有望成為自2021年以來在美國招股融資規模最大的中資企業。目前，包括吉利汽車、寧德時代和以色列汽車科技研發公司Mobileye在內的一些現有股東和第三方投資者已表示有興趣認購。

此次發行由高盛集團、摩根史坦利、美國銀行和中國國際金融有限公司擔任承銷商。新浪網報導，極氪的招股書顯示，此次上市的募集資金，約45%將用於研發更先進的純電動汽車技術與擴大產品組合；45%將用於銷售、營銷以及擴大服務與充電網絡；10%將用於一般企業用途，包括營運資金需求，以支持業務運營。

極氪今年初將2024年銷售目標提高至23萬輛，約是2023年交付11.87萬輛一倍。在剛剛過去的4月，極氪交付1萬6089輛，年增99%、月增24％，再創單月歷史新高。

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