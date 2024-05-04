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中國五一長假 AI手機熱賣 消費電子升溫

記者林宸誼／綜合報導
今年五一假期廣東深圳華強北商圈擠滿了購物或進貨的人，目前手機熱度較高的是華為Pura 70系列。(路透)
今年五一假期廣東深圳華強北商圈擠滿了購物或進貨的人，目前手機熱度較高的是華為Pura 70系列。(路透)

被譽為「中國電子第一街」的廣東深圳華強北商圈，今年五一假期擠滿了購物或進貨的人。目前手機熱度較高的是華為Pura 70系列，Pura 70 Pro也持續處於「缺貨」狀態，一機難求。整體來看，伴隨著AI手機等新產品的陸續出現，中國消費電子行業正步入復甦階段。

證券時報報導，華為於4月18日推出「HUAWEI Pura 70系列先鋒計畫」，Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro於當天開售，幾乎一秒售空，點燃了消費電子行業的熱度。

華強北的一家華為授權體驗店裡，Pura 70系列手機的熱度依然很高，展台旁圍滿了前來試用和諮詢的顧客。店員透露，相比去年五一期間，今年節假日門店的人流量有了大幅提升。整體來看Pura 70系列備貨都比較充足，在Pura 70 Pro沒貨的情況下，Pura 70和Pura 70 Ultra成為了店裡銷量比較好的版本。

從技術方面來看，AI成為了本次華為Pura 70系列手機的重要賣點，根據官方信息，華為Pura 70系列手機搭載了盤古大模型AI技術加持的全新小藝助手，支持「AI修圖」「美膚顧問」及「私人助理」等三大類功能。

深度科技研究院院長張孝榮表示，華為盤古大模型，將有助於華為在AI手機市場的爭奪中脫穎而出，進一步穩定在高階市場的領導地位。

北京社科院副研究員王鵬認為，華為Pura 70系列的AI進化，可刺激其他手機廠商加大在AI方面的投入和創新，從而加速整個AI手機時代的到來。這種競爭態勢最終將惠及消費者，提供更多智慧化、個性化的手機產品和服務。

除了華為Pura 70系列，還有多款手機也搭載了AI大模型，AI手機時代正加速到來。例如OPPO FindX 7搭載了OPPO自研大模型安第斯（Andes GPT），成為首個端側應用70億參數大語言模型的手機。小米14 Ultra搭載了AISP大模型計算攝影平台，解決相機中長焦功能拍攝距離遠、成片效果模糊不清、缺少真實性的問題。

今年以來發售的搭載AI大模型功能的手機總計已經超過十款，涉及手機品牌包括華為、小米、榮耀、vivo、OPPO、一加、三星等。

國聯證券研報表示，自2023年第3季以來，消費電子逐步進入復甦周期，智慧手機出貨量好轉，PC需求也正持續回溫。同時多家消費電子終端品牌廠商陸續推出新的AI硬體產品，包括AI PC、AI手機、AI Pin等多種類型。

AI PC、AI手機等終端產品的推出，加上換機周期的到來，將促進消費電子終端銷量重回增長軌道，可關注AI硬體產業鏈。

機構調研提到，上一波2020年下半年出貨高峰購機的消費者會從2024上半年陸續進入到換機周期，將成為今年市場反彈的基礎。

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