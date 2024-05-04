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台塑增資百億 拓展儲能業務

記者魏鑫陽／綜合報導
台塑新智能董事長王瑞瑜。（記者蘇健忠／攝影）
台塑新智能董事長王瑞瑜。（記者蘇健忠／攝影）

台塑四寶與台塑生醫3日董事會通過參與台塑新智能百億現金增資案，以因應台塑新智能「彰濱新能源園區」第二階段規畫，以建構完整綠色產業鏈及拓展儲能系統業務。

台塑四寶表示，依持股比例分配，台塑、南亞、台塑化將各參與增資25億元（台幣，下同，約7658.3萬美元），台化增資20億元，台塑生醫增資5億元；參與台塑新智能增資計畫的增資資金到位後，台塑新智能資本額將達170億元（約5.2億美元）。

台塑管理中心常委、王瑞瑜主導的台塑新智能，為推動國產化電池產業鏈，規畫設立「彰濱新能源園區」為基地，第一期投入70億元，新設立的2.1 GWh電芯廠預計今年7月試產，目標最快第三季底、第四季初量產；同時模組廠實驗線、固態電池實驗線、電池回收實驗線都將在今明年陸續完工。

由於第一期6.1公頃土地不足支應後續擴充，台塑新智能規畫啟動百億元的「彰濱新能源園區」二期擴建投資計畫，擬加碼採購至少10公頃土地，甚至最好能爭取到20公頃以上土地投資，以展開新階段擴充項目，

台塑新智能總經理劉慧啟表示，第二期新能源園區，電芯廠目標產能將提升至5GWh、模組廠合計2.5至5.0GWh，也計畫新建電芯回收（金屬加工）再利用線及布建電芯、模組用原材料產線，還包含正極片回收「金屬材料再利用工廠」。

至於尚在規畫中的第三期，則為因應後續外銷國際所需，擬興建國際電芯、模組產線，以及半固態、固態電池產線，第二期金屬加工再利用產線，以及擴大微藻生質柴油產業布局與布建大型儲能虛擬電池。

台塑新智能的磷酸鋰鐵電芯廠，提供的電芯可符合多元車用規格，也是全台灣唯一可應用於儲能系統的國產電芯，先前台塑新智能、漢翔已策略合作，攜手國際儲能市場。

據了解，依據王瑞瑜給的內部目標，希望明年第二季電芯廠就能全產能開出，屆時包括儲能廠、電動大巴及現有的UPS（不斷電系統）客戶，應該就可以全產全銷，加上電芯模組也會有收入，未來兩年台塑新智能營收可望明顯增溫。

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