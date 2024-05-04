我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

庫克稱蘋果在中國表現佳 分析師存疑

財經新聞組／綜合報導
蘋果執行長庫克曾在3月訪問中國。（取材自熱點科技）
蘋果執行長庫克曾在3月訪問中國。（取材自熱點科技）

蘋果上季大中華區營收高於分析師預期，帶給投資人驚喜，執行長庫克更在財報說明會透露，上季中國iPhone銷售成長，讓市場大感意外，卻也引發分析師疑惑，因為諸多第三方數據都顯示，上季中國iPhone出貨量減少。

蘋果上季大中華區營收年減8.1%至163.7億美元，但高於預期，庫克表示，在經過2022年新冠疫情供應鏈受擾因素的調整之前，根據「財務報表基準」（reported basis）計算的中國iPhone營收成長。

他也重申，蘋果長期看好占該公司淨銷售額18%的中國市場，「我對中國市場感覺良好。我更多考慮的是長遠利益，而不是未來一周左右的時間」。

但庫克的發言也引發分析師的疑問。蘋果並未發布各地市場的銷售數據、也未揭露iPhone出貨量，使外界依賴第三方分析師耙梳可獲得的數據。

然而，中國政府的新裝置註冊數據顯示，iPhone 1至2月在當地出貨量銳減，Counterpoint研究公司分析師認為，iPhone上季中國出貨量下降19%。研調機構IDC則估計，iPhone第一季全球出貨量減少10%。

這種差異的原因可能是分析師和蘋果計算營收的方式不同。

IDC分析師表示，平均售價或許有助解釋為何會有差距，IDC計算的是市場上的實際售價，而蘋果財報可能使用另一種價格，例如出廠價。

Counterpoint分析師認為，今年中國iPhone銷售大幅偏向較新機種，可能推升了每支平均售價，有助說明為何iPhone銷量減少、但營收未下滑。

蘋果財務長梅斯特里在財報說明會表示，蘋果的一般消費者都對高階機種較有興趣，開發中與新興市場消費者也是如此。

iPhone 庫克 疫情

上一則

富智康Q1虧損收窄61% 預測上半年繼續虧損

下一則

中國五一長假 AI手機熱賣 消費電子升溫

延伸閱讀

蘋果財報釋出七大利多 盤後股價大漲有底氣

蘋果財報釋出七大利多 盤後股價大漲有底氣
營收降 蘋果回購1100億元股票

營收降 蘋果回購1100億元股票
蘋果財報優預期 本季銷售估成長 將買創紀錄1,100億美元庫藏股

蘋果財報優預期 本季銷售估成長 將買創紀錄1,100億美元庫藏股
蘋果在印尼設立製造廠？庫克：將研議這一可能性

蘋果在印尼設立製造廠？庫克：將研議這一可能性

熱門新聞

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑