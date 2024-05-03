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星巴克中國市場 銷售額大跌11％ 將加碼在縣級城市拓展新店

記者謝守真／綜合報導
星巴克近日發布最新業績顯示，出現2020年以來首次下滑，中國大陸市場銷售額大跌11%。（記者謝守真／攝影）
星巴克近日發布最新業績顯示，出現2020年以來首次下滑，中國大陸市場銷售額大跌11%。（記者謝守真／攝影）

正值美股財報季期間，全球咖啡店連鎖巨頭星巴克5月1日遭遇嚴重打擊，當日股價一度跌近18％，收盤時跌幅達15.88%，創2020年3月以來最大跌幅。分析師直言，星巴克股價或與星巴克所公布的該季業績有關，並稱此次業績可能是目前為止所有大公司中最糟糕的。另，在國際業務方面，星巴克在中國市場面臨挑戰，同店銷售額大幅下降11%。

綜合上觀新聞、21經濟網報導，當地時間1日，星巴克股價閃崩，一度跌近18%。截至收盤，星巴克跌15.88%，股價報收74.44美元，總市值僅剩843.18億美元，顯示其市值一夜蒸發了159.15億美元。

針對股價大跌，Vital Knowledge分析師克里薩富利在一份報告中表示，此狀況與星巴克最新業績成績單有關。他直言，「該季度星巴克公布的業績可能是迄今為止所有大公司中最糟糕的。」

5月1日稍早之前，星巴克公告第二季財報。數據顯示，星巴克今年第二季營業收入為85.6億美元，年減2%，不及市場預期的91.3億美元；淨利為7.72億美元，年減14.96%；調整後每股收益為0.68美元，同樣不如市場預期的0.79美元。

其中，星巴克的同店銷售數據，更是大幅低於市場預期。具體來看，該公司當季的同店銷售額年減4%，自2020年以來首次下滑，市場預期為上升1.46%。其中在國際業務方面，尤其是中國市場，星巴克面臨巨大挑戰，中國門市銷售額大幅下降11%，此前市場預期為下降1.64%。

值得注意的是，在重要的中國市場，瑞幸咖啡近來已取代星巴克成為中國市場的「咖啡一哥」地位，其2023年在中國市場總銷售額已超前星巴克。現階段來看，星巴克的確面臨挑戰，而中國市場的表現更是嚴重拖累其整體績效。

星巴克執行長納拉西姆漢對此稱，公司將持續落實中國策略的三個關鍵要素：提供更多本地相關的咖啡創新產品；加碼重大技術投資，提高全通路能力，數位化賦能門市；鑑於下沉市場強勁的新門市經濟效益，進一步在下沉市場，尤其是新的縣級城市拓展新店。

此外，星巴克還降低對中國同店銷售額和全球門市成長的預期，這也導致星巴克遭到部分機構的看衰。德意志銀行分析師則將星巴克評級從「買進」調整為「持有」，目標價89美元；摩根大通也將星巴克目標價從100美元下調至92美元。

另外，富國銀行將星巴克的目標股價從每股105美元下調至90美元；瑞銀對星巴克保持中立，但將目標股價從95美元下調至85美元。

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