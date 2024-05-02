我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

中國百城新屋 4月均價微漲

記者黃雅慧／綜合報導

中國房產調研機構中指研究院發布最新數據顯示，4月百城銷售均價中，新房均價月漲0.27%、年漲1.08%；二手房月跌0.75%，已連續24個月按月下跌，年跌5.38%。外界認為民眾購房信心與預期仍尚未恢復。

調查顯示，中國百城城市新房平均價格為每平方公尺1萬6355元（人民幣，下同）。其中有41個城市按月上漲，34個城市按月下跌，25個城市持平。

此外，在租房部分，此前該機構發布重點50城租賃均價普通住宅較上期下跌0.29%。顯示重點城市4月住房租賃需求有所回落，租金按月下跌。

銷售方面，中指研究院數據顯示，今年前四月，百強房企銷售總額為1.2兆，年增率下降但降幅較上月收窄；另一家機構克而瑞統計，百強房企前四個月實現銷售操盤金額約1.1兆，年減46.8%，降幅收窄0.7個百分點。

克而瑞稱，4月重點30城新房供應量按月、按年比較齊跌，成交量月減17%、年減43%，與第1季均值相比增長13%；前四月成交量累計年減47%，降幅收窄1個百分點。

此外，4月重點城市土拍明顯降溫，如上海4月土拍整體熱度有所下降，六宗地塊中三宗封頂搖號，一宗溢價，二宗底價；杭州於4月29日出讓中五宗土地，最終四宗成交，一宗提前終止。

租金

上一則

Fed不降息 鮑爾：不太可能升息

下一則

上海豪宅熱賣 頻見「日光盤」

延伸閱讀

「房價回到2016年」北京救房市 鬆綁准3類人士5環外買樓

「房價回到2016年」北京救房市 鬆綁准3類人士5環外買樓
中國製造業景氣擴張趨勢收縮 專家：需求不足仍是經濟主要威脅

中國製造業景氣擴張趨勢收縮 專家：需求不足仍是經濟主要威脅
比特幣摜破6萬美元 4月來崩跌16%是被這個因素拖累

比特幣摜破6萬美元 4月來崩跌16%是被這個因素拖累
緬甸氣溫衝上華氏118.76度 創有記錄以來4月最高溫

緬甸氣溫衝上華氏118.76度 創有記錄以來4月最高溫

熱門新聞

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥