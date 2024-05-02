中國「電比油低」成真 電動車零售滲透率首超越燃油車

中國車企巨頭比亞迪在農曆年後喊出「電比油低」口號，加上小米汽車SU7上市，帶來更競爭且殘酷的油電車大混戰局面。(本報資料照片)

在中國，以往提到電動車 價格將會比燃油車更低，定被嘲諷空想，但今年開始，中國車企巨頭比亞迪在農曆年後喊出「電比油低」口號，加上小米 汽車SU7以21.59萬（人民幣，下同，約2.98萬美元）之姿上市，帶來更競爭且殘酷的油電車大混戰局面。

車市「內捲（內部過度競爭）」讓原不加入價格戰的車企屈服，去年底以來逆勢調漲的特斯拉 中國在4月21日宣布Model 3、Y、S、X全系產品在中國均調降1.4萬，4月24日再宣布推出「零首付」活動；原本對價格戰興趣缺缺的理想汽車也在4月22日宣布2024年款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA將調降價格，降幅自1.8萬到3萬不等。

本報系經濟日報記者實際走訪上海汽車銷售展廳時，降價、配套優惠確實成為吸引消費者的一大要點，除了直接價格優惠外，有些車廠則推出只要是油車用戶購置電動車，就能獲得購車補貼還有各種如換電券、全域領航輔助等優惠。央視引述北京消費者說法指：「能感覺到所有品牌都降價了，尤其大牌降價比較多，對消費者來說比較占便宜」。

業界分析，車企降價是為了「以價換量」，透過價格取得市場優勢。而「電比油低」策略或正在奏效，中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）最新統計顯示，中國新能源乘用車零售滲透率在4月上半月達到50.39%，這意味電動車市場占比反超燃油車，滲透率「電超油」成為現實。

優惠車款賣太快，消費者面臨交貨期長的難題。步入比亞迪位於上海浦東新區前灘太古里附近的展示廳，門口仍可看到「電比油低」的看板，活動特別主打驅逐艦05榮耀版，低配「驚爆價」7.98萬便可提車。但銷售員反建議顧客現在不要再看驅逐艦了，自比亞迪廣告後，一個月可以有十多萬輛訂單，目前下定得等兩個月才能交付。

「降價對於整個產業鏈影響大，會出問題。但如果反對過度降價，在很多人看來就是『壞人』。」乘聯會秘書長崔東樹表示，價格戰可能會對車企出海不利，價格低了，其他國家可能會對中國車企出海進行千方百計的阻撓抹黑。

目前中國車市的價格戰對於業者與消費者而言，仍然看不到終點，導致的結果便是，業者持續削減成本、消費者持續觀望，最終可能陷入另一種僵局。

也因此，近期有許多聲音呼籲車企必須要找到價格戰以外的道路，否則不利產業長期發展。