我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

中國「電比油低」成真 電動車零售滲透率首超越燃油車

記者黃雅慧／綜合報導
中國車企巨頭比亞迪在農曆年後喊出「電比油低」口號，加上小米汽車SU7上市，帶來更競爭且殘酷的油電車大混戰局面。(本報資料照片)
中國車企巨頭比亞迪在農曆年後喊出「電比油低」口號，加上小米汽車SU7上市，帶來更競爭且殘酷的油電車大混戰局面。(本報資料照片)

在中國，以往提到電動車價格將會比燃油車更低，定被嘲諷空想，但今年開始，中國車企巨頭比亞迪在農曆年後喊出「電比油低」口號，加上小米汽車SU7以21.59萬（人民幣，下同，約2.98萬美元）之姿上市，帶來更競爭且殘酷的油電車大混戰局面。

車市「內捲（內部過度競爭）」讓原不加入價格戰的車企屈服，去年底以來逆勢調漲的特斯拉中國在4月21日宣布Model 3、Y、S、X全系產品在中國均調降1.4萬，4月24日再宣布推出「零首付」活動；原本對價格戰興趣缺缺的理想汽車也在4月22日宣布2024年款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA將調降價格，降幅自1.8萬到3萬不等。

本報系經濟日報記者實際走訪上海汽車銷售展廳時，降價、配套優惠確實成為吸引消費者的一大要點，除了直接價格優惠外，有些車廠則推出只要是油車用戶購置電動車，就能獲得購車補貼還有各種如換電券、全域領航輔助等優惠。央視引述北京消費者說法指：「能感覺到所有品牌都降價了，尤其大牌降價比較多，對消費者來說比較占便宜」。

業界分析，車企降價是為了「以價換量」，透過價格取得市場優勢。而「電比油低」策略或正在奏效，中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）最新統計顯示，中國新能源乘用車零售滲透率在4月上半月達到50.39%，這意味電動車市場占比反超燃油車，滲透率「電超油」成為現實。

優惠車款賣太快，消費者面臨交貨期長的難題。步入比亞迪位於上海浦東新區前灘太古里附近的展示廳，門口仍可看到「電比油低」的看板，活動特別主打驅逐艦05榮耀版，低配「驚爆價」7.98萬便可提車。但銷售員反建議顧客現在不要再看驅逐艦了，自比亞迪廣告後，一個月可以有十多萬輛訂單，目前下定得等兩個月才能交付。

「降價對於整個產業鏈影響大，會出問題。但如果反對過度降價，在很多人看來就是『壞人』。」乘聯會秘書長崔東樹表示，價格戰可能會對車企出海不利，價格低了，其他國家可能會對中國車企出海進行千方百計的阻撓抹黑。

目前中國車市的價格戰對於業者與消費者而言，仍然看不到終點，導致的結果便是，業者持續削減成本、消費者持續觀望，最終可能陷入另一種僵局。

也因此，近期有許多聲音呼籲車企必須要找到價格戰以外的道路，否則不利產業長期發展。

電動車 特斯拉 小米

上一則

比亞迪連2個月賣逾30萬輛 4月增49%

下一則

微軟AI投資子彈連環發 最新宣布22億美元投資馬來西亞

延伸閱讀

中國否認汽車產能過剩 官方曝產能利用率不到50%

中國否認汽車產能過剩 官方曝產能利用率不到50%
美制裁無效？南華早報：中國製造2025達成86%

美制裁無效？南華早報：中國製造2025達成86%
比亞迪Q1營收拉風 獲利成長10% 進帳172億美元

比亞迪Q1營收拉風 獲利成長10% 進帳172億美元
FT：歐盟得加徵50%關稅才限制得了中國電動車進口

FT：歐盟得加徵50%關稅才限制得了中國電動車進口

熱門新聞

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥