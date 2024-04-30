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小米汽車：小米SU7鎖單量8.8萬輛 蘋果用戶占比過半

記者林宸誼／即時報導
小米汽車官微發布，小米SU7鎖單量8.8萬輛，蘋果用戶占比過半。（中新社）
小米汽車官微發布，小米SU7鎖單量8.8萬輛，蘋果用戶占比過半。（中新社）

小米汽車成為首家公布上個月銷量成績的車企。小米汽車官方微博1日表示，從4月3日首次交付起，4月已完成交付7,058輛。截至4月30日24時，小米SU7鎖單量達8萬8,063輛，其中女性購車占比28%、BBA車主占比29%，蘋果用戶占比達52.5%。

同時小米汽車稱，正全力擴充產能，加速交付，保證今年年交付10萬輛目標達成。

快科技報導，值得一提的是，在4月25日小米集團董事長雷軍公布數據稱，截至4月24日，小米SU7已經鎖單7萬5,723輛，交付5,781輛，也就是說，短短6天時間，小米所單量再增加超1.2萬輛，交付增加1,277輛，增長飛速。

小米SU7於3月28日晚上市，至今剛滿1個月，上市當晚就瘋狂攬收訂單，27分鐘內大定破5萬輛。

在4月3日舉辦的小米SU7首批交付儀式上，雷軍宣布，小米SU7開售僅短短幾天時間，就有超過10萬人下定，鎖單量已超過4萬單，而在25日發布會上，雷軍更是坦言小米SU7太火，今年的產能就已經賣完了。

從小米汽車官方小程式訂購頁面可以看到，當前小米SU7標準版交付時間約為28到31周，SU7 Pro版本交付時間為30到33周，最受歡迎的SU7 Max版本交付時間則為33到36周。

雷軍先前曾透露，今年將交付10萬輛小米汽車，並立志在未來15到20年內努力成為全球前五的汽車製造商。不過他也坦承，擺在小米汽車面前的還有三座大山：品質、交付和服務。

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