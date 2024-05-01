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台灣Q1 GDP增 衝到近11季新高

記者葉卉軒／綜合報導

台灣主計總處30日上修第1季經濟成長率概估值至6.51%，優於預期，為近11季新高，較前次預測增0.59個百分點。若第2、3、4季成長率維持不變，第1季帶入最新概估結果，全年經濟成長率將調整為3.57%，較前次預測增0.14個百分點。

主計總處綜合統計處簡任視察王翠華表示，第1季經濟成長率較原先預測好，主因商品出口明顯優於預期，且民間消費動能還不錯，另去年第1季GDP為-3.49%，基期也低。

談及目前國內景氣概況，王翠華說，外需動能已漸恢復，內需則穩健成長，加上自去年第2季以來「對上季成長率」皆為正成長，顯示國內經濟狀況持續向上。但全球景氣仍有許多不確定風險，且從工業生產和統計出口資料觀察，全球終端需求恢復不如預期，「國內景氣已慢慢轉好，但復甦力道和緩」。

王翠華指出，外需方面的成長，主因人工智慧等新興科技應用需求揚升，第1季美元計價商品出口年增12.91%（以新台幣計價增16.25%），來台旅客持續回升挹注服務輸出，併計三角貿易及經所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，第1季商品及服務輸出成長10.21%，較預測數增2.8個百分點。由於出口明顯優於預期，因此經濟成長概估達6.51%，比原預測5.92%來得高。

王翠華還說，以第1季出口表現來看，資通及視聽產品成長1.2倍，其他產品多數還是負成長；但以3月數據來看，基本金屬、機械、化學品等傳產貨品出口年增率已經轉正，顯見傳產景氣正慢慢爬升。

除了出口優於預期，概估民間消費第1季成長4.14%，也高於今年2月預測3.90%，較預測數增加0.24個百分點。不過，王翠華說，讓民間消費成長的主要貢獻來自國人赴國外旅遊的海外消費，對國內經濟成長貢獻不多。

出口、消費表現好，但民間投資表現不如預期。王翠華表示，製造業裡面的電腦暨電子光學、塑橡膠製品等業別，其資本設備在第1季都是增加，但半導體業設備減幅較大，主因受到高基期影響，使得整體第1季資本形成實質負成長4.47%，較原預測數減少0.13個百分點。

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