台積AI營收 今年上衝百億美元

受惠全球雲端科技大廠加碼AI投資順勢帶動客戶瘋狂下單，法人看好台積電今年AI營收將首度突破百億美元，創新高。（路透）

台積電AI 業績喊衝。法人看好，受惠全球雲端 科技大廠加碼AI投資順勢帶動客戶瘋狂下單，台積電今年AI營收將首度突破百億美元，創新高，成為全球AI熱潮的大贏家之一。

對於AI營收相關議題，台積電表示，有關公司對市場需求的展望與預測等資訊，請依法說會分享內容為主。

台積電於4月的法說會中指出，看好伺服器AI處理器今年貢獻營收將成長超過一倍，占公司2024年總營收十位數低段（low-teens）百分比，預期未來五年伺服器AI處理器年複合成長率達50%，2028年將占台積電營收超過20%。

台積電高度看好AI後市，總裁魏哲家於4月的法說會上修AI訂單能見度與營收占比，其中，訂單能見度從原本預期的2027年拉長到2028年。

台積電強調，幾乎所有的AI創新者都正與台積電合作，以解決對節能運算能力永無止盡需求的AI相關需要，估計伺服器AI處理器今年貢獻營收將成長超過一倍。

法人推測，台積電今年美元營收有望達873.15億美元，改寫新猷，以公司釋出今年AI營收占比較去年翻倍、達約13%以上估算，2024年AI營收將首度突破百億美元、達114億美元至123億美元。

業界人士分析，台積電今年AI應用成長動能多元，除了廣為外界熟知的輝達（NVIDIA）、蘋果、超微等大客戶持續擴大下單，各大雲端服務供應商（CSP）積極投入自研AI晶片，都找台積電代工，加上博通受惠於美系雲端科技大廠加碼AI應用而配合提供更多ASIC服務，順勢增加對台積電的投片量，都是推升台積電AI業績的動能。

另一方面，特斯拉也加入AI算力規模提升的軍備競賽。業界提到，從高速運算角度，當前更重要是特斯拉正衝刺其超級電腦「Dojo」布局的後續進展，相關算力租賃或周邊服務持續升級，有望成為後續營運動能，台積電客戶持續擴充AI相關算力，同步帶動台積電AI相關營收。

法人分析，台積電AI相關營收貢獻雖然相對高速運算與消費電子占比仍低，相關客戶多數也和既有客戶重疊，但成長潛力相當大，惟實際情況仍看終端企業採用進度而定。