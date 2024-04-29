我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

中國修法 財務造假最高可罰10倍

記者黃雅慧／綜合報導

中國14屆全國人大常委會第九次會議近期首次審議會計法修正案草案，為中國會計法自1985年施行以來第三次修正，其中最大亮點是加大財務造假處罰力度，最高可達違法所得的十倍。

以往財務造假頂多罰款人民幣10萬元（約1.4萬美元）的規定將成為歷史。專家分析，法案修訂目的在於提高會計資訊質量，遏制和進一步打擊財務造假行為。

現行會計法對偽造、變造會計憑證、會計帳簿，編制虛假財務會計報告，對單位並處人民幣5000元以上、10萬元以下罰款。

而據修正案草案，違法所得在人民幣20萬元以上的，對單位可以並處違法所得一倍以上、十倍以下的罰款，沒有違法所得或者違法所得不足20萬元的，可以並處20萬元以上、200萬元以下的罰款；對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員可以處10萬元以上、50萬元以下的罰款，情節嚴重的，可以處50萬元以上、200萬元以下的罰款。

上述修正草案未設罰款金額上限，而是設定了違法所得最高十倍罰款，力度明顯加大。

第一財經報導，首都經濟貿易大學華僑學院院長、會計學教授李百興表示，近兩年廣受關注的華融資產管理公司和恒大集團財務造假案件，嚴重誤導廣大投資者，也給銀行等信貸資金提供者、供應商和客戶等其他利益相關者帶來巨大損失。

會導致財務造假的成因，李百興認為，現有法律法規之下，單位和個人財務造假成本與潛在收益相比嚴重偏低。

值得注意的是，修訂後的會計法處罰力度將與其他法律銜接：比如註冊會計師法規定會計事務所違反相關規定可被處違法所得一倍以上、五倍以下的罰款；此外，也將跟證券法相銜接。2020年證券法修訂後，對內線交易、市場操縱等違法交易，從給予違法所得從最高五倍罰款，提高至最高十倍罰款。對財務造假等信息披露違法行為，從最高罰款人民幣60萬元提高至1000萬元。

證券 恒大集團 投資

上一則

日圓加速貶值 摜破160價位 都跟黃金周有關

下一則

廣交會綠旋風 環保商機熱門

延伸閱讀

示威行動阻斷交通 州議會擬重罰

示威行動阻斷交通 州議會擬重罰
政院拍板再生醫療雙法 刪除爭議 罰則提高

政院拍板再生醫療雙法 刪除爭議 罰則提高
中國修國防教育法 小學納入課程 初中可組織軍訓

中國修國防教育法 小學納入課程 初中可組織軍訓
紐森推限槍修憲案 藍州反應冷淡 專家認為召開制憲會議可能性為零

紐森推限槍修憲案 藍州反應冷淡 專家認為召開制憲會議可能性為零

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽