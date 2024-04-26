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中國智慧手機市場時隔2年首回暖 華為奪回出貨量第一

記者陳宥菘／即時報導
市場研究機構Canalys最新報告顯示，2024年第一季度，中國智慧型手機市場時隔兩年首次回暖，其中，華為憑藉Mate及nova系列熱烈的市場反響，經歷了13個季度，重奪中國市場第一。(美聯社)
市場研究機構Canalys最新報告顯示，2024年第一季度，中國智慧型手機市場時隔兩年首次回暖，其中，華為憑藉Mate及nova系列熱烈的市場反響，經歷了13個季度，重奪中國市場第一。(美聯社)

市場研究機構Canalys最新報告顯示，2024年第一季度，中國智慧型手機市場時隔兩年首次回暖，出貨量由連8季負增長轉為與去年同期持平，達6,770萬台。其中，華為憑藉Mate及nova系列熱烈的市場反響，經歷了13個季度，重奪中國市場第一。

綜合IT之家、香港經濟日報報導，華為出貨量達1,170萬台，年增70%，市佔率升至17%，為相隔逾3年重奪中國市場首位。

Canalys高級分析師朱嘉弢分析，中國市場在年初的成長速度仍低於全球11%的復甦速度，給予華為搶佔市場份額的空間，迅速奪回桂冠。Mate 60系列的生產及供應短缺問題，在第一季逐漸改善，成為推動華為整體成長的重要因素。

除高階產品線外，朱嘉弢表示，華為在12月發布搭載鴻蒙4.0並支援雙向衛星通訊的nova12系列，進一步擴展麒麟晶片的應用範圍，成功拉動中端價位段的表現。據他觀察，華為逐漸成為中國市場智慧型手機和其他邊緣運算設備的第三大作業系統，有望打破安卓和iOS的雙寡頭競爭格局。

至於其他，OPPO Reno 11系列表現亮眼，協助迅速躍升至第二，出貨量達1,090萬台，較去年同期減少17%。

另一方面，榮耀、vivo、蘋果在去年第四季的積極出貨後放緩節奏，分別排名第三、第四和第五。榮耀以1,060萬台的出貨量位居第三，年增9%；vivo以1,030萬台的出貨量緊追在後，出貨年減9%；蘋果出貨量為1,000萬台，較去年同期大減25%。

另外，Canalys研究分析師鍾曉磊表示，生成式AI手機成為中國廠商在本土市場打造差異化高端體驗，預計新一代生成式AI手機在2024年將占中國市場出貨量的12%，領先全球9%的平均水平。

Canalys研究經理劉藝璇指出，儘管華為開年勢頭強勁，Canalys對2024年的市場預期維持1%溫和復甦的判斷。展望今年，行業討論的焦點是競爭加劇和透過創新構建護城河，這將極大考驗廠商在多通路管理、價格控制和庫存管理等方面的能力。

華為 智慧型手機 AI

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