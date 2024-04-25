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黎巴奧運臨近 義烏體育用品出口增加7成

財經新聞組／綜合報導
隨著巴黎奧運會臨近，浙江義烏不少店舖體育系列產品訂單暴增。義烏海關數據統計，今年前2月，義烏對法國的體育用品出口額同比增長70.5%。（中新社）
隨著巴黎奧運會臨近，浙江義烏不少店舖體育系列產品訂單暴增。義烏海關數據統計，今年前2月，義烏對法國的體育用品出口額同比增長70.5%。（中新社）

巴黎奧運會臨近，中國義烏再度吸引全球目光。

新華社報導，近日在浙江義烏國際商貿城，只見不少法國元素商品被擺在市場醒目位置，不時有客商前來下單運動服裝、護具、加油用品等奧運相關產品。

數據印證著義烏奧運訂單的火爆。「義烏·中國小商品指數」顯示，3月起，體育娛樂用品類商品價格指數連續數周出現上漲。

據義烏海關統計，今年前兩個月，義烏體育用品出口同比增長70.5%，對法國出口額達人民幣5.4億元（約7450萬美元），同比增長42%。

卡達世界盃、杭州亞運會、巴黎奧運會…一次次重大賽事，義烏緣何總能抓住商機、贏得市場青睞？

穿行在義烏商貿城，7.5萬個經營主體，26大類210多萬種商品，產品數量多得讓人眼花繚亂。「在這裡，我能找到想要的任何商品，置身其中才明白『世界超市』的真正含義。」初到義烏的摩洛哥商人阿尤比說。

只有想不到、沒有買不到，這是義烏吸引全球客商的魅力所在，這背後也離不開製造企業從產品生產到品牌創建的精彩蝶變。

從做球拍起步，義烏市勝派體育用品有限公司目前已有600多種產品。「不斷豐富產品線，實現品牌化運營，我們的海外市場不斷擴大，客戶訂單保持穩定。」公司負責人虞如玉說。

2023年，義烏進出口額突破人民幣5600億元（約772.6億美元），增速超過15%。從昔日的「雞毛換糖」到如今的「世界超市」，義烏小商品闖出了大市場。

此外，琳瑯滿目的小商品正在改變以往低端廉價的刻板印象，每個自主設計的「爆款」產品，都凝聚著設計、原料、製造等各個環節對高質量發展的孜孜追求。

「奧運會這樣的大型賽會通常每四年才舉辦一次，要想抓住商機，最根本的還是要不斷創新，把產品做專做精。」進入行業近30年，義烏國際商貿城經營戶吳曉明深諳訂單不斷之道。

小商品集聚大產業。質優價美、高效創新的義烏小商品背後，鏈接著全國20餘個產業集群、210萬家中小微企業。

以拉鏈產業為例，小小的「義烏造」拉鏈，產量占中國全國三成，出口占中國全國六成，而中國拉鏈產量占世界約六成。近年來，通過科技創新，義烏拉鏈在高端市場占比持續提升。

今天的義烏，常駐全球100多個國家和地區1.5萬多名境外客商，商品通過物流能直達1500多個縣市，對外聯通「一帶一路」，貿易覆蓋全球230多個國家和地區。有網友說：「不管哪裡舉辦奧運，爆單的都是義烏。」

巴黎奧運 杭州亞運 一帶一路

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