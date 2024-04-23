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華為東山再起？ iPhone Q1在中銷售重摔19% 寫2020年來最糟表現

編譯陳苓／綜合外電
據研究公司Counterpoint Research數據，蘋果iPhone第1季的中國銷售大減19%，為該公司2020年疫情爆發以來的最糟表現。（路透）
據研究公司Counterpoint Research數據，蘋果iPhone第1季的中國銷售大減19%，為該公司2020年疫情爆發以來的最糟表現。（路透）

彭博資訊報導，Counterpoint研究公司數據顯示，蘋果iPhone第1季的中國銷售大減19%，為2020年新冠疫情爆發以來的最糟表現。華為同期手機銷售則暴增69.1%，顯示這家中國手機製造商日益威脅蘋果在中國高階手機市場的地位。

蘋果上季在中國的智慧機市占為15.7%，排名第三，從去年第1季的榜首大幅滑落。中國智慧機市占前兩名分別是Vivo（17.4%）和榮耀（16.1%），華為以15.5%緊追蘋果之後。中國整體智慧機市場，在中廠榮耀和小米等領軍下，約成長1.5%

iPhone的銷售頹勢引人關注，部分原因是第1季涵蓋中國農曆春節，為傳統的消費旺季。作為對照，華為銷售激增近70%，凸顯該公司在蘋果先前稱霸的高階市場，東山再起。

此前的IDC分析也顯示，iPhone第1季全球出貨量下滑近10%，蘋果準備在5月2日發布財報，此種情況讓人憂慮該公司是否有能力維持成長。

中國仍是蘋果的最大市場之一，但北京禁止國營企業和政府機構使用外國裝置，生意益發難做。而華為突破美國制裁，發布內建中製5G晶片的智慧機，當地消費者熱烈擁抱華為重返榮耀。

華為 iPhone 疫情

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