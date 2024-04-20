中國產鋰電池 占全球逾75%

集邦諮詢發布報告顯示，目前全球75%以上的鋰電池在中國生產，這代表著中國在鋰電池製造領域獨占鰲頭，改變了1990年代以來以日韓為主的格局。

報告指出，在鋰電池市場需求最大的電動汽車電池領域，全球前十大製造商中有六家來自中國，包括寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達，預計這些公司全球市占將愈來愈高。反觀日本 和韓國公司的市占則在逐年下降。松下在電動汽車電池市場市占已降至約6%，韓國製造商的市占總和約23%。

報告稱，2023年全球鋰電池總出貨量首次突破1太瓦時（TWh，1TWh=1000GWh），市場規模較2015年增長超過十倍，電動汽車電池出貨量占普通電池出貨量的70%以上。隨著電動汽車和儲能市場持續增長，對鋰電池的需求將進一步擴大，預計到2027 年，全球鋰電池的出貨量將超過3200GWh（百萬度）。

不過，未來汽車電池行業趨勢也在改變，報告說，目前汽車電池行業正轉向全固態電池（ASSB），傳統液態電池的地位日益受到挑戰。目前全球都在推動固態電池商用，且有望在3-5年內實現量產。並預計2028年將會成為ASSB大規模生產的轉折點。

在全固態電池專利布局方面，中國廠商與國際企業存在較大差距。其次，中國固態電池技術路線多元，重點以半固態/固液混合為主，且半固態電池已實現小規模量產並裝車，但在全固態電池方面的投入仍顯不足，且力量分散，與國際領先企業相比存在較大差距。也因此，集邦認為，未來全固態電池的競爭，日韓、歐美等企業有機會超越中國，重塑未來EV電池的競爭格局。

此外，另一家韓國市場調研機構SNE Research針對電動汽車電池最新報告稱：2月寧德時代以38.4%的全球市占依然排名第一；LG新能源占全球市場的13.7%，排名第二，並超越比亞迪；比亞迪則下滑至第三位，全球市占為13.1%。