惠譽將六家中國國有銀行評級展望由「穩定」調至「負面」

惠譽下調六家中國國有銀行信評展望至「負面」。（路透）

據俄羅斯 衛星通訊社，國際評等機構惠譽 4月16日宣布，將工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行及郵儲銀行6家中國國有銀行的評級展望由「穩定」調整為「負面」。

報導稱，惠譽表示，此次修訂上述銀行的評級展望，是早前將中國主權評級展望從「穩定」調整為「負面」之後進行，儘管認為國家支持銀行的傾向不變，但國家對於這些銀行提供支持的能力有所下降。

惠譽也稱，中國銀行體系自2008年以來快速成長，截至去年底總資產達417兆人民幣，相當於去年中國GDP的約330%，而去年國內系統重要性銀行(D-SIB)增至20家，認為銀行業的龐大規模及D-SIB的數量，限制了政府支持銀行業的能力。

4月10日，惠譽下調了中國主權信用評等展望。中國財政部 當天對此表示遺憾，並稱前期中方與惠譽評級團隊進行了大量深入溝通，報告也部分反映了中方的看法，但從結果看，惠譽主權信用評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟成長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。

中國外交部發言人毛寧10日在例行記者會上也強調，中國經濟長期向好的基本態勢沒有改變，中國維護主權信用的決心與能力也不會改變。