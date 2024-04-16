國九條發威 上證站3000點

新「國九條」落地後，中國股市有望開啟新一輪牛市。(取材自新華網)

中國官方上周公布新「國九條」後，A股迎來新政後首個交易日，15日出現V型反轉走高，上證指數短暫跌破3000點後吸引買盤進場，盤中一度大漲1.5%。大型券商認為，在新政策加持下，中股有望開啟新一輪牛市。

高盛分析師在最新報告中指出，鑒於A股市場較強的政策敏感性和引人注目的流動性動態，在戰略上看好A股，預計未來12個月A股、H股分別有12%、8%的潛在上漲空間。

滬指15日上漲1.26%，深成指漲1.53%，創業板指漲1.85%。滬深兩市成交金額人民幣9971億元，較上個交易日增加人民幣3412億元，呈現價量齊揚的局面。其中，被視為外資指標的北向資金全天大幅淨買入人民幣81億元，單日淨買入額創一個月新高。

值得注意的是，雖然指數上揚，但個股跌多漲少，全市場超過4000檔個股下跌。上漲個股多為高權重的績優龍頭股，代表A股核心資產的中證A50、滬深300、紅利指數等指數領漲；而ST板塊、小型股則現跌停潮，這與「國九條」中嚴格退市標準有關，該政策直接反映到那些經營不善且不具備成長性的小市值個股上。

中信證券 表示，新「國九條」落地後，無論從短期還是中長期投資 ，紅利策略的戰略配置價值都在增強。政策短期更有利於大盤風格和紅利策略。

招商證券認為，若後續政策得到進一步落實，加上年報和第1季報業績預告披露。上市公司整體提高分紅比例，使得A股績優龍頭公司給投資者帶來真實回報的預期提升，績優龍頭指數有望表現占優。

中國國務院 12日推出《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（俗稱「國九條」），也是繼2004、2014年國九條後，成為中國資本市場未來十年準則。內容包括嚴管上市、嚴格上市公司持續監管、加大退市監管力度、加強證券基金機構監管等。綜合陸媒分析，「國九條」推出對A股而言，規範減持、採用ST警示等方式提高分紅，增加上市公司可投資性，A股整體分紅比例有望提高；加大上市公司淘汰力度，促進A股新陳代謝。