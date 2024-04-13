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華為AI筆電搭載英特爾晶片 美議員抗議拜登政府

記者陳湘瑾／即時報導
華為。（路透）
華為。（路透）

華為11日推出第一款AI筆電MateBook X Pro，是首款應用華為盤古大模型的筆電，搭載英特爾人工智慧晶片，提供100多個AI智慧體應用。產品推出後隨即引來美國立法者對拜登政府的抨擊。

根據路透報導，美國2019年將華為列入貿易限制名單，列入名單意味該公司供應商在出貨前，必須尋求特殊且難以獲得的許可證。

報導指出，川普政府2020年頒發許可證，允許英特爾向華為提供用於筆電的中央處理器。自拜登上台後，對中強硬派曾敦促政府撤銷許可證，並勉強接受該許可證於今年稍晚到期後，不會再被續簽。

美中半導體競爭持續發展，美國對中國半導體產業發展的出口管制仍在升級。拜登政府3月29日以國家安全為由，宣布修訂防止中國取得美國AI晶片和晶片製造設備的規定。

華為公布的這款搭載英特爾人工智慧晶片的筆電，暗示了美國商務部仍批准將晶片出貨給華為。共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）說，「華府現在最大的謎團之一，就是為什麼商務部還繼續允許美國的高端技術被運往華為。」

路透綜合多位知情人士訊息指出，此次華為MateBook X Pro所使用的晶片是根據原本的許可證出貨，近期對中國運輸人工智慧晶片的限制沒有涵蓋此次交易。

華為 晶片 拜登

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