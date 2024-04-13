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中國境外手機 可綁定微信支付

記者林宸誼／綜合報導
中國手機支付普及度高。（取材自支付寶微信公眾號）
中國手機支付普及度高。（取材自支付寶微信公眾號）

中國手機支付普及度高，但對於短期到訪的境外遊客未必方便。騰訊12日公布，境外人士在下載或更新WeChat應用程式至最新版本後，可使用境外手機號碼註冊或登錄WeChat帳號。隨後僅需提交卡相關簡單資料，即可在微信支付綁定國際卡，包括Visa、Mastercard、American Express等國際卡。

匯港通訊報導，如果需提高支付交易額度，外籍赴中人士可提交所需資料進行身分認證後升級服務，護照審核等環節最快可「秒速」反映結果。

對於已認證身分外籍人士，微信支付完成交易限額提升和優化，單筆交易限額從1000美元提升到最高5000美元，年度交易限額從1萬美元提升到最高5萬美元。

阿斯達克財經新聞報導，財付通、網聯清算公司、中國建設銀行（馬來西亞），與馬來西亞二維碼轉接處理機構PayNet將實現條碼支付互通，逐步支持 PayNet體系多個錢包的用戶，於中國掃描微信支付收款碼進行支付。

騰訊跨境支付平台Tenpay Global日後將聯同網聯清算公司，連接更多境外本地錢包接入。

作為首個接入中國的境外電子錢包，港幣錢包（WeChat Pay HK）去年底已全面覆蓋中國所有城市數千萬商戶接受港幣付款，人民幣消費金額自動轉換成港幣結算。

WeChat Pay HK也已完成交易限額提升，已實名認證香港用戶的單筆交易限額提高至3.8萬港幣，全年累計交易限額提高至40萬港幣。

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