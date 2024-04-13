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地緣風險升高 台積電獨董提名美商務部要角

記者尹慧中、簡永祥／綜合報導
台積電公布三名新獨立董事候選人，分別為烏蘇拉‧伯恩斯（左起）、琳恩‧埃爾森漢斯、林全。（路透、取材自Baker Hughes網頁、本報資料照片）
台積電公布三名新獨立董事候選人，分別為烏蘇拉‧伯恩斯（左起）、琳恩‧埃爾森漢斯、林全。（路透、取材自Baker Hughes網頁、本報資料照片）

台積電12日公布下屆董事候選人名單，受到外界矚目的是三名新獨立董事，包括美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯（Ursula M. Burns）、阿拉伯石油公司審計委員會主席琳恩‧埃爾森漢斯（Lynn L. Elsenhans）、以及東洋董事長林全，台積電將於6月4日舉行股東常會全面改選。

台積電新董事名單中，林全、伯恩斯、埃爾森漢斯入列，凸顯台積電因應公司治理潮流增加女性董事比率，同時在地緣風險升高下，借助三人國際視野與熟悉美國商務部運作，協助台積未來在美國及其他海外布局。

台積電6月董事會改組後，將由現任總裁魏哲家接任董事長兼總裁。台積電12日股價盤中創新高，一度來到826元（台幣，下同），終場收818元，跌2元。

據台積電公布董事候選人名單，台積電董事將由四席減為三席，分別是魏哲家、台積電榮譽副董事長曾繁城、國發會主委龔明鑫；獨立董事自六席增為七席，包括四位現任獨立董事：彼得‧邦菲、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫，以及新增的三名獨立董事。現任董事長劉德音，及前台積電法務長陳國慈、台達電董事長海英俊將退出董事會，台積電董事會提名委員會因而補上三位名額。

台積電總裁魏哲家表示，過去多年來，董事就其專業與豐富的經驗，提出建言支持公司的成長策略，不斷強化公司治理。台積公司近年來經歷了前所未有的挑戰，隨著持續變化的產業樣貌及地緣政治，台積依然引領技術的開發與進步，推出最先進的技術，強化競爭力，讓創新和永續發展處於領先的地位。

對於劉德音即將從董事會卸任，魏哲家深表祝福，並感謝劉德音傑出的領導能力，支持台積電克服挑戰並成長茁壯。

台積電新董事會增加女性董事員額，外界解讀，既尊重公司治理精神，並借重新董事專業帶領台積在紛亂地緣政治中續開新局。

至於具美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席身分的烏蘇拉‧伯恩斯，未來台積電若要順利取得美國商務部更多資源，和美台日韓荷五國晶片聯防時，不會忽略台積電在半導體扮演穩定供應重要角色。

台積電 商務部 供應鏈

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