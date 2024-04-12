中國新能源裝機占比上衝 南方五省首度超越煤電

中國南方電網11日宣布，新能源裝機量占比首度超越煤電。

截至目前，廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區新能源裝置容量達到1.45億千瓦，占總裝置的32%。同時，這也是風力、太陽能等新能源首次超越煤電，成為該區域第一大電源類型。

據新華社報導，中國南方地區近年新能源裝置快速成長。2021年至2023年，南部五省區新增電源中，新能源占63%。

今年首季，新能源新增投產1,254萬千瓦，年增72%。這代表南方電網已經提前完成了其新能源在電源結構中占據主導地位的目標。

依省區看，廣東、廣西、雲南、貴州、海南新能源裝置容量分別為5016萬千瓦、2932萬千瓦、3860萬千瓦、2052萬千瓦、639萬千瓦，各占全省（區）總裝機容量的27%、44%、31%、32%、44%。其中，廣西、海南的新能源均成第一大電源類型。

然而，界面新聞認為，新能源裝機量提升並不代表著發電量獲得了相應的成長。

據中國國家統計局數據，2023年全年，南方五省區發電量約1.56兆度，火力發電發電量占比為57.3%、水力發電量占24.5%、核能發電量占比為9%，風光發電量占比僅約8%。