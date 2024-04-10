台積股價飆 市值21.24兆台幣再創新高

台股 題材百花齊放，在外資回頭大買205億元下，台積電 股價飆漲，電子、金融、傳產龍頭股領銜，帶動台股9日狂漲378點收20796點，寫下指數、市值再創新高、台積電股價首度站上800元大關等四大亮點。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生看法，只要美股 仍驚驚漲，台股不跌破5日均線就能維持強勢，近期要注意重點企業財報、權值股法說及報稅的資金需求影響。

美股四大指數8日漲跌互見，不過，台積電ADR上揚1%，激勵台股昨日以漲103點跳空開高，指數一路走高，加權指數終場大漲378點，為今年來第四大漲點，收在20796點，成交量較前一日擴增至4528億元，呈現價量俱揚格局。

台股9日譜出四大亮點，首先是集中市場收盤點數再創歷史新高，市值首度突破66兆元（新台幣，下同，約2兆美元），來到66.3兆元，合計上市櫃市值達72.6兆元創新高；二是電子類股指數漲22.59點，收在1095.36點，創歷史新高。

三是台積電獲美國66億美元補助，帶動股價昨日大漲36元，首度站上800元大關，收在819元，推升市值進一步擴大到21.24兆元，股價及市值同步改寫新高。台積電18日將舉行法說全球矚目，法人紛紛調高目標價，內外資買盤提前卡位，瑞銀及摩根士丹利認為樂觀情境上看千元。至9日為止，台積電今年以來股價從593元飆升至819元，累計上漲226元，漲幅38%，換算市值從15.37兆提升至21.24兆元，增加5.87兆，貢獻大盤逾1800點。

四是投信連買26天，累計買進2163億元，低於2022年6月起的連57買，但本波總買超金額達歷來最高，遠超過舊紀錄863億元，主要受惠於有兩檔超大型高股息ETF在這段期間進場。

台股昨日有多重利多題材加持，除台積電領漲半導體族群之外，同時還有大都更計畫、520將屆等有利於非電族群議題，重電、軍工、金融、塑化、鋼鐵等龍頭指標股統統表態上漲。

盤面上，半導體類股指數大漲18.17點，漲幅高達3.5%；非電族群則以機電類股指數漲3.7%最優。千金股漲跌互見，但2000元以上千金股偏弱。不過，買盤偏重拉抬大型龍頭股，使得部分中小型股失血，從櫃買指數不漲反跌1點收254.93點可見一斑。

三大法人同步站在買方，合計買超231.3億元。其中，外資買超205.9億元，結束連二賣，為一個月來最大買超；投信買超7.3億元，連26買；自營商買超17.9億元，結束連六賣。八大公股行庫券商趁高調節38.2億元，終結連二買。