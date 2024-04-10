中國車企轉彎？擬放棄美國市場

傳比亞迪等中國車企在面臨更多限制措施之前，考慮放棄美國市場。（路透）

據外媒報導，受到被課徵高關稅 、許多競爭對手，以及安全風險調查等重重障礙，比亞迪等中國車企在面臨更多限制措施之前，考慮放棄美國市場，轉向規模更小、有利可圖且容易進入的拉丁美洲市場。

彭博報導，中國新能源汽車想要進入美國市場需繳納27.5%的關稅，且在美國也有特斯拉等許多強力競爭對手，還有可能遭遇美國政府所謂的安全風險調查。

此外，美國前總統川普日前表示，若他能贏得11月的總統大選，承諾重返白宮後將對美國以外生產的汽車徵收100%的關稅。

相較於重重障礙的美國市場，拉美汽車市場中，輕型車年銷量達400萬到500萬輛，約為美國三分之一和全球總量的5%。分析指出，比亞迪放棄美國本土，轉投拉丁美洲市場會是個不錯的選擇。

美國總統拜登在2022年簽署「降低通膨法案（IRA）」，透過稅收優惠和資金支持來促進美國電動汽車製造業，將中國中國排除在美國的電動汽車供應鏈之外。

法案簽署後，比亞迪執行副總裁李柯曾表示，IRA可能會減緩美國的電動汽車普及率，IRA使得美國消費者將無法購買最「實惠」的選擇，因此美國市場不在比亞迪目前的考慮範圍之內，儘管這個市場充滿吸引力，但複雜性也不容忽視。

截至目前，奇瑞在巴西已建有兩家工廠，比亞迪和長城汽車的工廠計畫這兩年內投產。

此外，比亞迪墨西哥 公司負責人鄒舟表示，海外生產至關重要，墨西哥是一個具有巨大潛力的重要市場，比亞迪預計將在年底前選址建設工廠，該工廠的產能將達到年產15萬輛汽車。

比亞迪已經陸續在墨西哥市場投放漢、唐、ATTO 3、海豚、海豹、宋 PLUS DM-i等乘用車產品，以及部分純電大巴整車、底盤產品。

與比亞迪等中國企業不同，在「降低通膨法案」發布後，南韓欲聯合歐盟共同反對美國降低通膨法案，打壓美系電動汽車，但最終選擇了妥協，南韓現代汽車集團子公司起亞，預計從今年起在美國生產電動車 ，以獲得部分電動車稅收抵免。

實際上，比亞迪很早就進軍海外，產品遍布全球六大洲的400多個城市。然而，比亞迪汽車海外之旅在美國卻受到了打擊。華爾街日報甚至表示，比亞迪這輩子都別想進入美國市場。

美國財經新聞網CNBC研究顯示，目前美國的平均車價已經來到了4.8萬美元，考慮到這一點，美國人民可能會需要像比亞迪這樣的中國車企，提供更加實惠的汽車選擇。