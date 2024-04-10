我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

中國車企轉彎？擬放棄美國市場

記者林宸誼／綜合報導
傳比亞迪等中國車企在面臨更多限制措施之前，考慮放棄美國市場。（路透）
傳比亞迪等中國車企在面臨更多限制措施之前，考慮放棄美國市場。（路透）

據外媒報導，受到被課徵高關稅、許多競爭對手，以及安全風險調查等重重障礙，比亞迪等中國車企在面臨更多限制措施之前，考慮放棄美國市場，轉向規模更小、有利可圖且容易進入的拉丁美洲市場。

彭博報導，中國新能源汽車想要進入美國市場需繳納27.5%的關稅，且在美國也有特斯拉等許多強力競爭對手，還有可能遭遇美國政府所謂的安全風險調查。

此外，美國前總統川普日前表示，若他能贏得11月的總統大選，承諾重返白宮後將對美國以外生產的汽車徵收100%的關稅。

相較於重重障礙的美國市場，拉美汽車市場中，輕型車年銷量達400萬到500萬輛，約為美國三分之一和全球總量的5%。分析指出，比亞迪放棄美國本土，轉投拉丁美洲市場會是個不錯的選擇。

美國總統拜登在2022年簽署「降低通膨法案（IRA）」，透過稅收優惠和資金支持來促進美國電動汽車製造業，將中國中國排除在美國的電動汽車供應鏈之外。

法案簽署後，比亞迪執行副總裁李柯曾表示，IRA可能會減緩美國的電動汽車普及率，IRA使得美國消費者將無法購買最「實惠」的選擇，因此美國市場不在比亞迪目前的考慮範圍之內，儘管這個市場充滿吸引力，但複雜性也不容忽視。

截至目前，奇瑞在巴西已建有兩家工廠，比亞迪和長城汽車的工廠計畫這兩年內投產。

此外，比亞迪墨西哥公司負責人鄒舟表示，海外生產至關重要，墨西哥是一個具有巨大潛力的重要市場，比亞迪預計將在年底前選址建設工廠，該工廠的產能將達到年產15萬輛汽車。

比亞迪已經陸續在墨西哥市場投放漢、唐、ATTO 3、海豚、海豹、宋 PLUS DM-i等乘用車產品，以及部分純電大巴整車、底盤產品。

與比亞迪等中國企業不同，在「降低通膨法案」發布後，南韓欲聯合歐盟共同反對美國降低通膨法案，打壓美系電動汽車，但最終選擇了妥協，南韓現代汽車集團子公司起亞，預計從今年起在美國生產電動車，以獲得部分電動車稅收抵免。

實際上，比亞迪很早就進軍海外，產品遍布全球六大洲的400多個城市。然而，比亞迪汽車海外之旅在美國卻受到了打擊。華爾街日報甚至表示，比亞迪這輩子都別想進入美國市場。

美國財經新聞網CNBC研究顯示，目前美國的平均車價已經來到了4.8萬美元，考慮到這一點，美國人民可能會需要像比亞迪這樣的中國車企，提供更加實惠的汽車選擇。

墨西哥 關稅 電動車

上一則

華為、豐田傳合作智慧駕駛

延伸閱讀

中被控產能過剩 王文濤：無依據、電動車非補貼取勝

中被控產能過剩 王文濤：無依據、電動車非補貼取勝
擠下比亞迪 LG新能源電池銷售再奪全球第二

擠下比亞迪 LG新能源電池銷售再奪全球第二
比亞迪新擬推出首款電動皮卡

比亞迪新擬推出首款電動皮卡
小米首推電動車後 比亞迪擬推出電動皮卡並外銷

小米首推電動車後 比亞迪擬推出電動皮卡並外銷

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

2024-04-02 11:21
原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。路透

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

2024-04-04 16:49
輝達執行長黃仁勳。（中央社）

富比世富豪榜出爐 黃仁勳膺華人首富 泰勒絲首度上榜

2024-04-02 15:48
美國3月就業報告意外的強，強化聯準會（Fed）不急於降利率的展望，但美股5日開盤仍走高，顯示平均時薪數據令投資人安心。(路透)

就業報告超猛為何美股還開高？因這項數據是大亮點

2024-04-05 13:26
Towa的壓縮成型（compression molding）設備。(路透)

AI用記憶晶片HBM 3大廠都靠它 Towa股價1年飆翻390%

2024-04-08 00:43

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡