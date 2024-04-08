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人行推科創再貸款 額度破5000億人民幣

記者謝守真／綜合報導
人行宣布將提供人民幣5000億元設立科創和技術改造再貸款。（中新社資料照片）
人行宣布將提供人民幣5000億元設立科創和技術改造再貸款。（中新社資料照片）

自去年底中共中央金融工作會議提出要做好「五篇大文章」後，中國人民銀行陸續宣布相關措施。人行7日宣布，設立科技創新和技術改造再貸款，激勵引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新專案的金融支持力道，具體額度人民幣5000億元（約691億美元），並給出優惠利率1.75％，期限1年並可展期2次、每次展期1年。

據中國人民銀行網站7日消息，人行發出「中國人民銀行設立科技創新與技術改造再貸款支援科技創新、技術改造與設備更新」的公告表示，為貫徹中共中央經濟工作會議和中央金融工作會議精神，做好金融「五篇大文章」（指科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融），落實國務院常務會議關於推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新的決策部署，人行設立科技創新和技術改造再貸款，激勵引導金融機構加強對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持。

人行進一步稱，科技創新和技術改造再貸款，是對原有科技創新再貸款和設備更新改造專項再貸款的政策接續，在總結兩項工具經驗的基礎上進行改革完善，支持金融機構提升金融服務質效，來更好滿足科技創新、技術改造和設備更新領域的融資需求。

值得注意的是，人行提到，科技創新技術改造再貸款額度人民幣5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期1年。其中，發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國營商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家金融機構。

人行指出，科技創新與科技改造再貸款的設立，將有利於引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向處於初創期、成長期的科技型中小企業，以及重點領域的數位化、智慧化、高端化、綠色化技術改造和設備更新項目提供信貸支援。

此外，人行還提到，金融機構依企業申請，參考產業主管機關提供的備選企業名單及項目清單，依照風險自擔的原則，自主決策是否發放貸款及發放貸款條件。而金融機構向人行申請再貸款，人行對貸款台帳進行審核，對於在備選企業名單或項目清單內符合要求的貸款，按貸款本金的60%向金融機構發放再貸款。

貸款 利率 中共

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