炒作房市頻傳 中多地啟動整治

中國打擊房市的假訊息，近日多地開始啟動房市秩序專項整治行動。(中新社資料照片)

中國政府推出多項措施挽救房市，但一些社交媒體被發現發布有關房市的假訊息。中國多地近日啟動房市秩序專項整治行動，整治內容包括臆測房市政策走向、利用個別價格波動炒作行情，以及惡意放大房地產 項目優缺點等。

中央社引述澎湃新聞報導，隨著中國政府推出多項提振房地產市場措施，有關房市的傳言和分析愈來愈多，部分訊息被過度解讀或是虛假的，對購房者帶來一定困擾。

報導舉了多個例子，如不久前有自媒體發布「深圳房價 下跌40%」的消息，提到多個樓盤都有不同程度的跌幅。一個名叫「月亮灣花園」的樓盤，其中一個95平方米（約28坪）的房子最新成交價460萬元人民幣（約63.9萬美元），跌幅64.21%。

其他，澎湃新聞記者找到這個樓盤附近的房地產仲介，詢問下發現，這是一個有30年樓齡的老房子，雖然價格有起跌，但網傳的數據和實際情況有出入。

另有仲介表示，3月份主要銷售中古屋為主，價格是有所下降，但沒網傳那麼誇張，大幅降價只屬於個別例子。

報導又指出，近日在北京一套位於豐台西羅園小區的含三間臥室的房子，網上指只售399萬元，但當記者以購房者身分向仲介查詢，仲介指該套房子受格局和戶型影響，是特價房，一掛牌便賣掉，目前該小區的同戶型房源掛牌價為670萬元。

報導指出，部分發布者為了吸引眼球，故意放大個別售價特別低的房子消息，也有一些房市從業人員為了推動交易而憑空捏造訊息。

針對這些問題，近日一些地方陸續啟動房地產市場秩序專項整治行動，這也是今年住房城鄉建設部重拳整治房市秩序的工作重點。

如安徽阜陽房屋管理局、網信辦等五部門聯手宣布針對房地產自媒體亂象，啟動專項整治工作。專項整治內容包括臆測房地產政策走向和趨勢、干擾公眾認知判斷、利用個別成交案例或局部價格波動炒作房市行情、發布不實房地產運行數據和項目經營情況、不尊重事實、惡意放大房地產項目優缺點等。專項整治將持續到5月底。