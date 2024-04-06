鴻海3月營收增26% 歷年同期次高
鴻海5日公布3月營收4475億元台幣（約138.4億美元），月增26.9%，年增11.8%，為歷年同期次高。 第1季營收1.32兆元台幣，季減28.5%，年減9.6%，符合該公司在法說會揭露的展望預期，雲端網路產品拉貨動能慢慢浮現。
鴻海表示，展望本季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，第2季能見度大約與目前市場預期相當，預估本季營運展望將呈現季增、年增表現。
鴻海將在5月14日舉行法說會，公布第1季營運成果及第2季營運展望。
鴻海表示，3月營收4475億元台幣，月增26.9%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」、「消費智能產品類別」月對月皆強勁成長，主要是因為2月適逢農曆春節假期，工作天數較少，基期較低，月對月表現強勁成長。至於3月「電腦終端產品類別」有顯著成長表現，主要是因為3月部分客戶拉貨動能較大，加上2月逢農曆春節假期， 工作天數較少，基期較低，月對月表現顯著成長。
至於鴻海3月營收年增11.8%。其中 「消費智能產品類別」因客戶拉貨動能較大，年對年表現強勁成長。 「雲端網路產品類別」因為3月雲端產品拉貨動能較強，抵銷網通產品庫存調整影響，本類別年對年顯著成長。
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