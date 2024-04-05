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鴻海拿下輝達及美國雲端服務供應商大單 在墨西哥擴產AI伺服器

記者蕭君暉、林薏茹／綜合報導
鴻海斥資1.2億美元擴大投資墨西哥，未來可望在墨西哥生產美系客戶訂單，以滿足北美AI伺服器市場需求。（本報資料照片）
鴻海斥資1.2億美元擴大投資墨西哥，未來可望在墨西哥生產美系客戶訂單，以滿足北美AI伺服器市場需求。（本報資料照片）

鴻海拿下輝達（NVIDIA）GB200訂單，成為台廠最大受惠者之一，輝達「地表最強AI晶片」訂單需求火熱，及美國雲端服務供應商（CSP）AI伺服器大單挹注下，鴻海斥資1.2億美元擴大投資墨西哥，未來可望在墨西哥生產美系客戶訂單，以滿足北美AI伺服器市場需求。

鴻海日前代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得旗下工業富聯（FII） 墨西哥子公司AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，擴大當地布局。

鴻海2月底就曾代子公司工業富聯公告將斥資新台幣8.27億元（約2580萬美元），取得墨西哥12.75萬坪土地，外界當時推測，鴻海此舉是為了擴增AI伺服器產能，擴大與輝達在AI晶片模組、基板、伺服器與機櫃等全方面的合作，並就近出貨給北美的亞馬遜AWS、微軟與Google等CSP。

鴻海近來積極注資工業富聯墨西哥子公司，擴大 AI 伺服器產線，工業富聯在墨西哥表面組裝技術（SMT）產線已建置完成，加上美國、越南及台灣的既有與新產能加入，持續擴大中國以外的高階AI伺服器組裝產線。

輝達今年GTC大會展示GB200新架構AI伺服器機櫃整套解決方案，鴻海為主力代工廠，也是輝達NVLINK技術獨家供應商，成為最大贏家，一掃過去單賣一台AI伺服器的作法，顯示未來要具備整櫃輸出與垂直整合能力的大廠，才具備接單優勢。

外資預期，鴻海將是輝達GB200 NVL72伺服器主板主要供應商之一，預估占GB200 伺服器主板供應比重達五成，也是GB200伺服器高速交換器獨家供應商，明年鴻海GB200伺服器整機機櫃出貨可望明顯成長，工業富聯與鴻佰將扮要角。

法人也認為，鴻海將持續擴大與CSP廠合作，包括亞馬遜AWS、微軟與Google等，鴻海將會因應亞馬遜和微軟需求，擴增墨西哥工廠產能，規劃生產L10伺服器。至於Google訂單部分，將會在美國威斯康辛州工廠生產L10伺服器與TPU處理器產品。

業界人士指出，鴻海在AI伺服器領域掌握三優勢，未來可望進一步提升市占率，包括與CSP廠建立良好關係，且擁有優異機櫃設計能力，並可提供從伺服器、網路系統及散熱解決方案一站式服務，也具備相關零組件供應能力，有利降低成本結構。

鴻海 AI 墨西哥

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