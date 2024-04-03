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0403花蓮大地震／台積、聯電暫停作業 全球最先進晶片面臨何種風險？

編譯陳苓／綜合外電
台灣3日發生25年來最強烈地震，截至目前已知至少26棟建築倒塌，至少七死、736人受傷。（路透）
台灣3日發生25年來最強烈地震，截至目前已知至少26棟建築倒塌，至少七死、736人受傷。（路透）

台灣3日發生25年來最強烈地震，國際媒體也相當關注，尤其聚焦對晶片製造的影響。彭博資訊報導，台積電和聯電等晶片廠暫停作業。由於台灣是先進晶片的最大生產地，晶片廠若有狀況，可能會牽動科技業和全球晶片供給，影響到人工智慧（AI）、智慧手機、電動車等。

發生什麼事？

規模7.4的地震，導致全台至少26棟建築倒塌，截至目前已知至少九死、821人受傷，後續影響仍不清楚。但全球最大的先進晶片製造商台積電，已暫停一些晶片生產設施，並疏散員工。聯電部分工廠也停機，並撤出新竹和台南部分廠區的員工。

為何對科技業至關重要？

台灣是世界最先進半導體的主要生產地，最高階晶片估計有八到九成出自台灣，而且沒有其他地方能代替台灣生產。柏林智庫「新責任基金會」（SNV）科技暨地緣政治項目主管克雷漢，將此地形容為，攸關半導體業界整體運作的「潛在最關鍵環節」。

台灣生產如最新款iPhone的處理器，以及輝達（Nvidia）GPU，可用來訓練OpenAI ChatGPT等AI模型 。台積擁有生產晶片的最先進技術，因而成為關鍵大廠。

對AI有何影響？

AI是目前科技業的最熱門領域，OpenAI執行長奧特曼和輝達執行長黃仁勳都警告，訓練新AI服務的晶片短缺。如今輝達所有的AI訂單都下給台積，台積的高階晶片生產，即便只是短暫中斷，都可能造成影響。

情況將取決於台積疏散哪間工廠，還有多快能恢復正常運作。另外，台灣物流和電力基礎設施，若因地震受創，也可能連累最新晶片的交貨。台積和其他晶片廠都尚未詳細說明地震造成的影響。

晶片 AI 地震

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