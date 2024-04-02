牛熊市都能賺 達里歐不放棄投資中國市場：不是酒肉朋友、關鍵是該投多少

橋水基金聯合創辦人達里歐。（路透）

有「避險基金天王」稱號、全球規模最大避險基金橋水（Bridgewater）的聯合創辦達里歐（Ray Dalio）周二在LinkedIn上，為他在「情勢嚴峻」時仍持續投資 而不放棄中國市場的決定辯護，他說自己不是「酒肉朋友」，不是非要榮景才能投資。

在新貼文之前，達里歐上周在LinkedIn先分享了一篇4,000字長文，討論中國發生 「百年風暴」的可能性，並警告，如果北京政府重蹈日本1990年代覆轍，將面臨「失落的十年」。

他說：「投資中國在我所希望的每個方面都取得了成功，包括向投資人展示，如何能在熊市 和牛市都有好表現。」他說，「沒有不好的市場，只有不好的決策。我發現中國市場很適合我的決策類型」。

達里歐上周的貼文裡，將物價低迷、貧富差距、氣候變遷 ，以及與美國的衝突列為中國經濟面臨的主要挑戰。然而，「如果中國領導人做好他們的工作」，中國的問題是可控的。他補充說，已有訊號表明，北京很快會開始量化寬鬆和債務重組。

達里歐說：「買入時機是在所有人都討厭市場，而市場很便宜的時候⋯⋯尤其是經濟領導階層看起來愈來愈像即將採取行動時。」

他說，中國「就像歷史上的所有國家」，可以重組金融體系，也能管理好如何應對政治、地緣政治、自然和科技力量。

部分投資人避開中國是因為地緣政治風險、「共產主義獨裁政權」、與美國的競爭，以及全球最大兩個經濟體之間可能發生更深層次的衝突，但達里歐認為，這些挑戰都壓不過投資中國的理由，「關鍵問題不是應否投資，而是應投資多少」。

達里歐過去曾因看好中國而招致批評，包括來自美國政壇人士。