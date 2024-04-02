中國外貿「晴雨表」 廣交會15日開幕

被視為中國外貿「晴雨表」的第135屆中國進出口商品交易會（俗稱廣交會）將於4月15日至5月5日在廣州舉辦。

第135屆廣交會展覽面積達155萬平方公尺，共2.86萬家企業參加出口展，其中新企業超過4300家，680家企業參加進口展。

中國對外貿易中心黨委書記、主任儲士家表示，今年廣交會有幾個特點：一是境外採購商數量增加，特別是電子家電類、照明及電氣類、工業製造類、禮品及裝飾品類、時尚類採購商人數較多。

二是來自215個國家和地區的境外採購商預註冊，其中印度、美國、奈及利亞、馬來西亞、印尼、德國 、南韓、澳洲 、巴西、沙烏地阿拉伯等；三是結構優化，美國增長13.9%，經合組織國家增長5.9%，中東國家增長61.6%，共建「一帶一路 」國家增長69.5%，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）國家增長13.8%。

四是大廠增加，全球零售250強和各國各地區大商家明顯增多，包括美國沃爾瑪、必樂透、亞馬遜，法國歐尚、家樂福、施耐德，英國特易購等，較上屆同期增長87%。

五則是團組增加。包括聯合國工發組織、中美總商會、英國48家集團俱樂部、加中貿易理事會、德國聯邦中小企業聯合會、中國法國工商會等98個境外團組團參會，較上屆同期增長25.6%。