聯想推「真AI」PC 選定中國4月18日首發

全球PC龍頭聯想集團1日拍板4月18日推出「地表最強AI PC」，首發市場選定中國，新機推出時程比預期快至少一季，主力代工廠仁寶受惠最大，將提前享受大客戶新機出貨紅利；另一代工廠緯創也沾光，全力衝刺出貨。

聯想董事長兼執行長楊元慶1日在集團2024／2025財年誓師大會宣布，新財年要「引領AI PC浪潮」，聯想將扮演引領AI PC浪潮的關鍵角色。

聯想集團執行副總裁、IDG總裁Luca Rossi也看好，混合式AI興起將進一步刺激AI PC需求，「會真正觸發新一輪超級換機潮」。

楊元慶並宣布，旗下符合「真AI PC」五大特質的AI PC新品預計4月18日於中國市場首發，轟動業界，中國媒體更以「重磅消息」形容聯想宣布「真AI PC」將面市的訊息。

根據聯想定義，「真AI PC」要具備五大特性，一是內嵌基於個人大模型和自然交互的個人智慧體；二是內嵌個人知識庫；三是具備CPU+GPU+NPU的本地異構AI算力；四是連接開放的AI應用生態；五是保護個人隱私及數據安全。4月18日推出的新機，就具備以上五大特性。

業界指出，聯想定義的「真AI PC」五大特性門檻頗高，此次新機問世，堪稱「地表最強AI PC」，預料將可激發新一波換機潮。

聯想先前曾說明，AI PC分為「AI Ready」和「AI On」兩階段。其中，AI Ready階段是具備基本本地混合AI算力，能為AI PC軟體及服務創新提供基本保障，主要表現為晶片 運算架構升級，目前市面上AI PC產品皆為AI Ready階段產品。

聯想將推出的「真AI PC」，則進入「AI On」階段，性能比目前市面上的AI PC更強大，因此被譽為「地表最強AI PC」。聯想先前原本對外表示，旗下「真AI PC」產品最快今年中推出，如今比原本預定的時程快至少一季。

聯想積極衝刺AI PC業務，力拚成為Al PC領域領導者，台系代工廠雨露均霑。其中，仁寶出貨聯想比重最大，將優先受惠。

仁寶高度看好AI PC帶來的營運動能。仁寶總經理翁宗斌認為，微軟 宣布推出AI機種後，高通、超微及英特爾等將陸續在6月至8月間推出X86架構機種，看好AI PC刺激下半年市場需求，預估今年AI PC滲透率約個位數百分比。

翁宗斌預期，上半年受景氣影響，PC產業還是會較去年同期下滑，預期本季起出貨可望逐季成長，下半年若通膨趨緩、景氣回升，加上AI PC新應用帶動，全年PC出貨有機會個位數成長。

緯創也是聯想筆電代工協力廠，也將搶搭此波大客戶新機商機。緯創總經理林建勳認為，今年隨著換機潮、AI PC啟動推升，產業會小幅成長，出貨量成長幅度估在5%以內，明、後年會更顯著。