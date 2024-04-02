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河南、安徽地方財政困難 購房補貼難兌現

記者黃雅慧／綜合報導

澎湃新聞報導，近日河南中牟、安徽舒城等地網民在網上諮詢當地住房補貼兌現問題，官方回應稱當地財政資金壓力較大。這也反應，雖然外界期盼中國官方能使用積極財政措施活絡房市與經濟，但現實狀況是地方政府就算有中央財政移轉支付，但本身財政狀況可能仍困難。

報導指出，河南中牟網友在人民網領導留言板上反映，他去年11月29日按要求流程申請中牟縣人才首次購房補貼（碩士研究生，人民幣5萬元補貼，約6938美元），並於當年12月得知申請已通過審核，但後來諮詢得知中牟縣青年人才購房補貼才發放至2021年9月。中牟縣方面3月26日回應，因受經濟下行等因素影響，該縣財政十分困難，財政部門正與相關單位積極籌措資金，待資金到位後再行撥付。

此外，有安徽舒城網友反映，他2022年9月在舒城縣買一套房，並在2023年3月通過該年舒城縣人才購房補貼第六批公示，但距今一年多，仍未收到人民幣4萬元的購房補貼。而舒城縣委舒城縣人民政府也是回應財政資金壓力較大等客觀原因，導致人才購房補貼發放進度緩慢，同時因不確定財政資金何時到位，因此無法預測發放時間。

河南 財政部

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