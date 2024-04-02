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中國高端消費 達1.66兆人民幣

財經新聞組／綜合報導
金價近期節節升高，胡潤調查報告稱，中國民眾投資黃金人數愈來愈多。（中通社資料照片）
金價近期節節升高，胡潤調查報告稱，中國民眾投資黃金人數愈來愈多。（中通社資料照片）

胡潤研究院日前發布「2024胡潤至尚優品──中國高淨值人群品牌傾向報告」顯示，中國高端消費市場規模達1.66兆元（人民幣，下同，約2303.42億美元），較上年微升，主要來自旅遊、健康服務和煙酒市場。

中新社報導，這是胡潤研究院連續第20年發布此報告，旨在揭示中國高淨值人群的生活方式、消費習慣以及品牌認知的轉變與偏好，力圖對中國高淨值人群的生活形態變化做出描述。

本次調研包括750位千萬元資產中國高淨值人士，其中億元資產以上超高淨值人士33人，平均家庭總資產4500萬元，平均可投資資產1200萬元。受訪者47%來自一線城市，43%來自新一線城市，10%來自二線城市；平均年齡36歲，31%是Z世代人群（28歲及以下），42%是Y世代人群（29-43歲）和27%是X世代人群（44歲及以上）；男女比例各一半。

「2023胡潤財富報告」顯示，截至2023年初，中國擁有千萬元總財富的高淨值家庭數量達到208萬戶；擁有億元總財富的超高淨值家庭數量達到13.3萬戶。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示：「今年是我們沉浸式觀察中國高端消費市場的第20年。我們持續追蹤中國高淨值人群的品牌選擇和生活方式變化已達20載，我們站在高端消費者的角度探尋消費動機和趨勢，同時也見證高端品牌在中國市場的發展軌跡」。

報告顯示，高淨值人群未來一年將增加最多的投資是黃金、基金和銀行存款，減少最多的是不動產投資，包括住宅和商舖。家庭年均消費金額下降11%，其中日用奢侈品、房屋維護下降明顯，健康與旅遊持續上升。

此外，抖音小紅書、淘寶、京東等社交平台或購物軟件成為高淨值人群瞭解高端品牌新品信息的主要渠道。旅遊仍然是高淨值人群娛樂方式首選，其次是美食、溫泉、品酒、露營、SPA等，其平均一年擁有假期24天，美食博主是最常關注的博主類別，時尚博主第二，財經博主第三。高淨值人群水上運動熱度顯著上升，特別是游泳和帆船，跑步依舊是最受他們青睞的運動方式。

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