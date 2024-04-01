中國金飾掛牌價 喊到686元人民幣

中國金價再次走高，與美國聯準會最新利率決議釋放的「鴿派」訊息和避險情緒提升有關。(路透資料照片)

央視財經報導，中國國內多家品牌金店的首飾金掛牌價達到每公克人民幣686元（約96美元）的波段高點，逼近每公克人民幣700元大關。分析人士指出，金價 再次走高，與美國聯準會最新利率 決議釋放的「鴿派」訊息和避險情緒提升有關。但中國黃金股的彈性並未完全釋放，權益市場與商品市場的背離仍較大。

不過，隨著金價上漲，近期中國多地的中國黃金、山東黃金傳出加盟商「跑路」等消息頻上熱搜，成為社會亂象之一。綜合封面新聞、每日經濟新聞報導，中國黃金、山東黃金在北京多家中國黃金門店關門，導致消費者託管的價值人民幣上億元黃金消失。但報導也引述北京眾多業者說法稱，目前中國類似黃金託管業務在市面上已銷聲匿跡。

據了解，投資 者將購買的黃金寄存在門店，商家承諾給予一定寄存利息。比如，中國黃金富力廣場概念店此前宣稱，每寄存400克黃金，一年多給10克的寄存利息，但金價高漲，加盟店卻無力給出黃金利息，乾脆倒閉。

報導引述北京市某黃金首飾公司高級黃金投資分析師李洋說法指出，今年3月開始，國際金價最高漲幅達到了9.3%，從中國國內價格來看，3月中國國內金價每公克上漲近人民幣50元，漲幅達到10%。

金價上漲帶動黃金相關公司業績回升，山東黃金3月29日發布2023年財報顯示，該公司2023年營收年增17.8%；對應實現歸母淨利潤年增86.5%。

在金價帶動下，中國黃金類相關金融產品後市看漲。券商中國報導，截至3月29日收盤，Wind黃金精選指數大漲7.1%，在近20日累計漲幅就超過了20%。

值得注意的是，全球最大對沖基金橋水基金去年就布局中國黃金ETF，且大幅增持。

中國基金報引述Wind數據顯示，截至2023年底，橋水旗下的三支橋水全天候增強型中國私募證券投資基金繼續持有華安、博時、易方達旗下的黃金ETF，合計持倉接近1.9億份。