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小米電動車SU7熱賣 台廠沾光

記者蕭君暉／綜合報導
小米首款電動車SU7預購人氣旺，鴻海、胡連、凡甲等台灣電動車組配件三強打進其供應鏈，成為少數搭上小米新車熱銷商機的台廠。（新華社）
小米首款電動車SU7預購人氣旺，鴻海、胡連、凡甲等台灣電動車組配件三強打進其供應鏈，成為少數搭上小米新車熱銷商機的台廠。（新華社）

小米首款電動車SU7預購人氣旺，台廠也有糖吃，包括鴻海、胡連、凡甲等台灣電動車組配件三強打進小米SU7供應鏈，成為少數搭上小米新車熱銷商機的台廠。

其中，胡連為三家台廠中，純度最高的小米新車供應鏈，胡連為台灣供貨中國汽車連接器一哥，此次也直接取得小米SU7連接器大單。鴻海則透過合資的德國ZF集團躋身小米SU7供應鏈；凡甲客戶寧德時代也是小米汽車供應商，讓凡甲共享相關商機。

小米3月28日發布旗下首款電動車SU7，共有單馬達後驅、雙馬達四驅等車型，最大續航力830公里，標準版在中國售價為人民幣21.59萬元，以特斯拉Model 3為主要競爭車款。

相較Model 3中國起售價為人民幣24.59萬元，小米新車便宜人民幣3萬元，且號稱性能更勝Model 3，掀起「米粉」搶購。小米內部統計，SU7開賣後27分鐘接到5萬張訂單，發表日當天預購量飆破8萬輛，光訂金收入即達到人民幣1億元。

即便美國緊盯中國電動車廠發展，甚至揚言要打壓中國電動車產業，業界認為，小米SU7發表後人氣爆棚，絲毫不受美中紛爭干擾，凸顯中國電動車產業光靠內需市場，就可以養活自己，不因美國施壓影響。

不僅小米首發電動車熱銷，去年第4季全球電動車龍頭比亞迪，今年銷售量目標傳設定為360萬輛、年增20%，續創新高，海外市場銷售量力拚翻倍，也為相關供應鏈增添動能。

小米SU7大賣，在中國引起廣大討論，當地法人研究報告陸續發表SU7供應鏈相關報告，幾乎清一色都是中企。惟經業界訪查，台灣共有鴻海、胡連、凡甲等三家電動車組配件大廠搭上小米SU7熱潮。

小米SU7採用ZF集團的CDC避震器，讓先前與ZF集團有合資關係的鴻海間接切入小米新車供應鏈；另外，小米新車搭載寧德時代的電力電池，凡甲與寧德時代有合作關係，同步躋身小米新車協力廠。

胡連則是台廠當中，純度最高的小米SU7供應商。胡連是中國汽車連接器龍頭，也是小米汽車連接器供應商之一。由於小米是全新跨入電動車產業，可望為供應商，增添新的業績成長力道。

小米 電動車 供應鏈

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