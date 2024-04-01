萬達引進戰略投資83億元 債務減壓

陷入債務困境的大連萬達集團迎來好消息，以私募股權公司太盟投資 集團（PAG）為首的五家機構宣布投資83億美元，合計收購萬達旗下購物中心部門（大連新達盟商業管理有限公司）60%的股份。該筆投資為近五年在中國私募股權市場中單筆最大規模。

每日經濟新聞指出，大連萬達商管集團與太盟、中信資本、Ares Management旗下基金（Ares）、阿布達比投資局（ADIA）旗下全資子公司Platinum Peony、以及穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）簽署投資協議。

大連新達盟商業管理有限公司為新設立的控股公司，其子公司為珠海萬達商管，是個商業廣場運營管理平台，目前管理496個大型商業廣場。前述投資者合計持股60%，大連萬達商管持股40%。

珠海萬達商管是萬達輕資產業務赴港上市的主體。2021年9月，珠海萬達商管與22家投資者簽訂了股份轉讓協議，總投資額約為人民幣380億。其中，太盟的投資額約為28億美元，為最大投資方。中信資本、Ares Management在當時也已入股。此次簽約各方中，阿布達比投資局、穆巴達拉投資公司為新進投資者。

去年12月，太盟投資集團與大連萬達商管集團發出公告稱，雙方簽署新投資協議，太盟將聯合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，對珠海萬達商管再投資。

2024年1月，大連新達盟商業管理有限公司成立，法定代表人為萬達商管集團總裁肖廣瑞，註冊資本約人民幣162.07億元，由大連萬達商業管理集團股份有限公司及旗下大連萬裕企業管理有限公司共同持股。

值得注意的是，大連新達盟商業管理股份有限公司近日一度遭遇股權凍結風波。但據中國國家企業信用信息公示系統最新公開資料顯示，大連萬達商業管理集團股份有限公司所持大連新達盟商業管理有限公司約人民幣162億元股權，已於3月25日解凍。

大連萬達商管引入新戰略投資人，對於萬達集團創辦人、董事長王健林來說，解除了此前人民幣380億元對賭協議危機之後，這一筆約人民幣600億元的融資 又是一個強力支持。