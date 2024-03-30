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美元強勢 兩岸央行阻貶拚了

記者陳美君／綜合報導

國際美元強勢無法擋，日本、中國大陸、台灣等亞洲央行，近日齊阻貶、鎮守匯價「山海關」；匯銀主管指出，台幣匯率連三日在盤中貶破32元整數大關，尾盤卻在中央銀行調節下，重返31字頭後報收，29日終場貶值0.2分，收在31.99元，總成交量13.255億美元。

台央行統計顯示，今年3月，台幣匯率單月貶值4.13角，貶幅為1.29%；今年第1季，台幣匯率重貶1.255元，貶幅高達3.92%，匯銀主管認為，台幣匯率首季走勢疲軟，有助提振台灣出口競爭力，坐擁龐大海外投資部位的壽險業，可望有豐厚匯兌利益入袋。

為抑制本國匯率過度貶值，亞洲央行近日各出奇招、聯手阻升。眼見日圓匯率跌跌不休，貶破150日圓大關、跌至34年新低後，還續往152日圓邁進，日本最高匯率官員神田真人近日動用「口頭干預」，強調日圓最近貶勢不符合經濟基本面，必要時將採取行動。

中國大陸29日人民幣中間價為7.095，人民幣兌美元匯率則是落於7.22~7.26區間，匯銀主管解釋，中國人民銀行設定高於預期的中間價，反映出中國大陸有意防止人民幣快速貶值的目標，因人民幣匯率被限制在中間價上下2%內浮動。

匯銀主管說，台灣央行雖未明言，但從台幣匯率連日來盤中貶破32元，尾盤卻收在31字頭的戲劇性轉折看來，央行並不樂見台幣匯率過度貶值、太早闖破32元這道「心理關卡」價位。

以29日的情況而言，熱錢匯出逾6億美元，使台幣匯率盤中最低貶至32.032元，儘管出口商進場拋匯，匯市仍是美元需求大於供給，台幣匯率幾乎全天都在32元以下價位波動。

台灣央行選在收盤前進場，神來一筆的美元賣單，讓台幣匯率以31.99元報收。相較於日本央行的「口頭干預」，人民幣匯率的「中間價調控」，台灣央行透過尾盤作價，維持台幣匯率相對穩定。

匯率 央行 日本

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