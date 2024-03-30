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「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

去年電腦出貨量 聯想穩坐龍頭 華為超車戴爾

記者林宸誼／綜合報導
聯想筆電。（圖／聯想提供）
聯想筆電。（圖／聯想提供）

根據研究機構Canalys發布數據顯示，2023年中國桌上型電腦（PC）與筆記型電腦（NB）市場出貨量達到4124萬台，年減17%。而出貨量排名前五的廠商中，僅有華為一枝獨秀，年增11%，實現出貨量正增長，還擠下戴爾成為第三名。

快科技報導，聯想、惠普、戴爾、華碩均出現不同程度跌幅。

具體來看，聯想2023年出貨量為1553.6萬台，市占38%，繼續穩坐市場龍頭。然而與上年相比，聯想的出貨量年減19%，顯示出市場競爭的激烈程度。

惠普以430萬台的出貨量排名第二，年減2%。華為緊跟在後，去年出貨量398.6萬台，年增11%。戴爾2023年出貨量接近「腰斬」，年減44%，出貨量僅剩314.8萬台。排名第五的華碩出貨量為286.3萬台，也有24%的下滑。

儘管當前中國桌上型電腦與筆記型電腦市場面臨挑戰，但Canalys對市場前景持樂觀態度。

得益於商用市場的換機需求，Canalys預計，2024年中國桌上型電腦與筆記型電腦市場將增長3%，並在2025年進一步擴大，達到10%。

Canalys分析師徐穎表示，AI成為一個核心主題，各商業實體和政府都對AI充滿熱情，目的在建立一個跨行業的境內AI生態系統。

這種商業推動力必將為電腦行業帶來重大機遇，尤其是在即將到來的設備更新周期和AI PC（支持AI的個人電腦）出現之際。

AI 華為

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