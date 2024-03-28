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中國工業利潤走揚 復甦添動能

記者林宸誼／綜合報導
中國今年前二月工業利潤年增10.2% ，國家統計局表示是市場需求持續恢復。（路透資料照片）
中國今年前二月工業利潤年增10.2% ，國家統計局表示是市場需求持續恢復。（路透資料照片）

中國國家統計局27日發布，今年前二月規模以上工業企業利潤為人民幣9140.6億元，年增10.2％，由上年全年下降2.3%轉為正增長，這顯示出儘管房地產行業持續低迷，但中國經濟復甦力道持續增強的跡象。專家指出，目前中國製造業處於主動補庫存階段，原材料成本壓力緩解，工業企業利潤有望逐步上行。

今年前二月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額人民幣3434.9億元，年增0.5%；股份制企業實現利潤總額人民幣6898.5億元，年增5.3%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額人民幣2169.2億元，年增31.2%；私營企業實現利潤總額人民幣2465.4億元，年增12.7%。大、中、小型企業利潤分別增長8.0%、6.0%、18.9%。

路透引述荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，在年初工業生產意外上行之後，工業利潤的進一步復甦發出了另一個信號，表明確實看到了去年經濟觸底後的逐步復甦。如果製造業持續復甦，將有助於實現2024年的成長目標，但仍需要更多支持性政策來維持復甦走勢。

新京報引述財通證券宏觀經濟團隊指出，1-2月工業企業產成品存貨增速持續回升，實際庫存增速也連續三個月回升。從細分行業來看，部分中游和下游行業已經處於主動補庫的過程之中，但運輸設備、專用設備以及電腦等行業仍在經歷被動去庫存。

展望下一階段，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，工業企業利潤有望逐步上行。他指出，今年以來，財政政策超前發力，人行超預期降準，為工業生產創造良好條件。從量的角度看，國內需求正在逐步回暖，外需呈軟著陸態勢，有助於提振企業信心、提升生產意願，工業增加值增速也有望繼續反彈。從價的角度看，原材料成本壓力緩解，企業單位成本預計仍然保持在歷史較低水準，低成本也有助於工業企業利潤抬升。

信達證券首席宏觀分析師解運亮也表示，2024年工業企業利潤有望向上修復，主要驅動力在於價格回暖和利潤率改善。價格方面，工業品出廠價格（PPI）預計將在年內擺脫負增長，溫和上行，而價格上升也將改善企業的獲利空間，驅動利潤率上升。預估全年工業企業利潤增速在7%～11%。

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